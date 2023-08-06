هذه أبرز توصيات 9 مؤسسات مالية تغطي سهم "زين" السعودية

تقوم 9 مؤسسات مالية عالمية ومحلية بتغطية سهم شركة زين السعودية، حيث يوصي 60% من هذه المؤسسات بالاحتفاظ بالسهم، بينما يوصي 40%، منهم بالبيع. ولا توصية بالشراء.

وجاء متوسط السعرِ المستهدف لسهم زين" خلال الـ12 شهراً، عند 12.4 ريال.

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ومن أبرز المؤسساتِ المالية التي تغطي سهم زين:

"غولدمان ساكس" من بينِ المؤسسات العالمية التي توصي بالاحتفاظ بالسهم، وترى السعر العادل عند 14ريالا.

"HSBC" يوصي بالاحتفاظ، مستهدفاً سعر 11 ريالاً

"مورغان ستانلي" يوصي بالبيع، ويستهدف 9 ريالات.

ومن بين توصيات البنوكِ السعودية التي تغطي السهم:

"الرياض كابيتال" توصي بالاحتفاظ، وتستهدف 13.5 ريال.

"الراجحي كابيتال" توصي بالاحتفاظ، مستهدفة 13 ريالاً.

"SNB Capital" توصي بالاحتفاظ، مستهدفة 12.9 ريال.

"EFG Hermes" و"الجزيرة كابيتال" توصيان بالاحتفاظ، فيما تقول "هيرمس" إن السهم يستهدف 14.3 ريال، وترى "الجزيرة كابيتال" أن السهم يستهدف 12.8 ريال.

"أرقام كابيتال" توصي بالبيع، مستهدفة 14 ريالاً.

كانت البيانات الأولية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية)، التي أعلنتها صباح اليوم الأحد قد كشفت انخفاض أرباح الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 7.46% إلى 124 مليون ريال، مقابل 134 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربع سنوي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 77.97% في الربع الثاني، مقابل أرباح 563 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وجاءت النتائج أعلى من توقعات المحللين البالغة 120 مليون ريال.