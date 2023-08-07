اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ارتفاع أسعار الذهب بعد خطة لـ 4 دول كبرى بحظر استيراد الذهب الروسي
سبائك ذهبية
الذهب

المركزي الصيني يضيف 23 طناً من الذهب إلى احتياطياته

بلغ حجم مخزوناتها من الذهب 2137 طناً

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

رفعت الصين احتياطياتها من الذهب للشهر التاسع على التوالي في يوليو مع استمرار مشتريات البنك المركزي في دعم أسعار المعدن النفيس.

وقال البنك المركزي، اليوم الاثنين، إن السبائك التي يحتفظ بها بنك الشعب الصيني ارتفعت بمقدار 740 ألف "أوقية تروي". أي ما يعادل حوالي 23 طناً من الذهب. فيما يبلغ إجمالي المخزونات الآن 2137 طناً، مع إضافة حوالي 188 طناً في سلسلة من المشتريات التي بدأت في نوفمبر.

مادة اعلانية

وقادت الصين عمليات الشراء من البنوك المركزية في الأشهر الأخيرة حيث تواصل تنويع احتياطياتها. وقد ساعد ذلك في الحفاظ على ارتفاع الأسعار على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم، والتي عادة ما تقلل الطلب على السبائك التي لا تحمل فائدة.

"نيكاي" يغلق مرتفعاً مدعوماً بأرباح الشركات أسواق المال أسهم اليابان "نيكاي" يغلق مرتفعاً مدعوماً بأرباح الشركات

وتعتبر المشتريات الرسمية أساسية لتوقعات الأسعار هذا العام، وفقاً لمجلس الذهب العالمي. إذ تتوقع الهيئة الصناعية أن تستمر البنوك المركزية في زيادة ممتلكاتها، على الرغم من بطء الوتيرة عن العام الماضي عندما ارتفع الطلب في البحث عن بدائل للدولار بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الاحتياطيات الروسية في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية في الصين إلى 3.204 تريليون دولار في يوليو، بزيادة 3.2% عن العام و0.4% عن الشهر السابق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قادة انقلاب النيجر يرفضون التراجع.. وانقسام داخل "إيكواس" حول التدخل العسكري قادة انقلاب النيجر يرفضون التراجع.. وانقسام داخل "إيكواس" حول التدخل العسكري
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط