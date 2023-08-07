المركزي الصيني يضيف 23 طناً من الذهب إلى احتياطياته

رفعت الصين احتياطياتها من الذهب للشهر التاسع على التوالي في يوليو مع استمرار مشتريات البنك المركزي في دعم أسعار المعدن النفيس.

وقال البنك المركزي، اليوم الاثنين، إن السبائك التي يحتفظ بها بنك الشعب الصيني ارتفعت بمقدار 740 ألف "أوقية تروي". أي ما يعادل حوالي 23 طناً من الذهب. فيما يبلغ إجمالي المخزونات الآن 2137 طناً، مع إضافة حوالي 188 طناً في سلسلة من المشتريات التي بدأت في نوفمبر.

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وقادت الصين عمليات الشراء من البنوك المركزية في الأشهر الأخيرة حيث تواصل تنويع احتياطياتها. وقد ساعد ذلك في الحفاظ على ارتفاع الأسعار على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم، والتي عادة ما تقلل الطلب على السبائك التي لا تحمل فائدة.

وتعتبر المشتريات الرسمية أساسية لتوقعات الأسعار هذا العام، وفقاً لمجلس الذهب العالمي. إذ تتوقع الهيئة الصناعية أن تستمر البنوك المركزية في زيادة ممتلكاتها، على الرغم من بطء الوتيرة عن العام الماضي عندما ارتفع الطلب في البحث عن بدائل للدولار بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الاحتياطيات الروسية في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية في الصين إلى 3.204 تريليون دولار في يوليو، بزيادة 3.2% عن العام و0.4% عن الشهر السابق.