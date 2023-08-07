المركزي الصيني يضيف 23 طناً من الذهب إلى احتياطياته
بلغ حجم مخزوناتها من الذهب 2137 طناً
رفعت الصين احتياطياتها من الذهب للشهر التاسع على التوالي في يوليو مع استمرار مشتريات البنك المركزي في دعم أسعار المعدن النفيس.
وقال البنك المركزي، اليوم الاثنين، إن السبائك التي يحتفظ بها بنك الشعب الصيني ارتفعت بمقدار 740 ألف "أوقية تروي". أي ما يعادل حوالي 23 طناً من الذهب. فيما يبلغ إجمالي المخزونات الآن 2137 طناً، مع إضافة حوالي 188 طناً في سلسلة من المشتريات التي بدأت في نوفمبر.
وقادت الصين عمليات الشراء من البنوك المركزية في الأشهر الأخيرة حيث تواصل تنويع احتياطياتها. وقد ساعد ذلك في الحفاظ على ارتفاع الأسعار على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم، والتي عادة ما تقلل الطلب على السبائك التي لا تحمل فائدة.
وتعتبر المشتريات الرسمية أساسية لتوقعات الأسعار هذا العام، وفقاً لمجلس الذهب العالمي. إذ تتوقع الهيئة الصناعية أن تستمر البنوك المركزية في زيادة ممتلكاتها، على الرغم من بطء الوتيرة عن العام الماضي عندما ارتفع الطلب في البحث عن بدائل للدولار بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الاحتياطيات الروسية في أعقاب غزوها لأوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية في الصين إلى 3.204 تريليون دولار في يوليو، بزيادة 3.2% عن العام و0.4% عن الشهر السابق.
-
"منشآت" توقع اتفاقيات مع 6 جهات تمويل لتقديم مبادرات وحلول تمويليةبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة قدم تمويلا تجاوز 2.5 مليار ريال اقتصاد
-
أسهم أوروبا تنخفض وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخمالبورصة الألمانية تراجعت 1.6% أسواق المال
-
العراق يعد قانوناً جديداً لمشروعات النفط والغازالحكومة تعقد اجتماعات لمناقشة مسودة التشريع طاقة