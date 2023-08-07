خبير للعربية: أسعار النفط ستحافظ على هذا المستوى حتى نهاية العام

قال الدكتور يوسف الشمري الرئيس التنفيذي لـ CMarkits لندن إن تصريحات الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر بشأن قوة الطلب الصيني على النفط لا تتعارض مع البيانات الاقتصادية العامة الصادرة بشأن الاقتصاد الصيني والتي جاءت ربما أقل من التوقعات خلال الربع الثاني.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أنه في بداية العام كانت الأسواق تأخذ بعين الاعتبار ضعف الطلب من الصين وحدثت ارتدادات في الأسعار ليتداول النفط عند 70 دولارا، لكن السياسات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة الصينية مؤخرا، بدأ يظهر أثرها على الأسواق، وحدث تسارع كبير جدا خصوصا بعد التخفيضات التي أقرتها "أوبك بلس" في مطلع يونيو، وبدأ أثرها يظهر على الأسواق هذا من ناحية حركة الأسعار.

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أما من ناحية أرقام العرض والطلب فرأى أن الطلب الصيني قوي وبمقارنته قبل الأزمة كان 14 مليون برميل، وخلال هذا العام متوقع أن يكون عند 16 مليون برميل.

وأشار إلى أن معظم التوقعات بشأن الطلب الصيني تشير إلى أنه سيكون أعلى من مستوياته في عام 2019، وهو ما يتركز على وقود الطائرات، وسيظهر في النصف الثاني من العام زيادة في الطلب الصيني على الوقود أكثر من النصف الأول، وهو ما بدأت الأسواق تأخذه بعين الاعتبار.

وأضاف أن تخفيضات الإنتاج مهمة من ناحية موازنة العرض والطلب، والخفض الطوعي الذي اتخذته المملكة العربية السعودية في مطلع يوليو تم تنفيذه وتخفيض صادرات روسيا بنصف مليون برميل وتم تمديدها إلى أغسطس، ثم أقرت المملكة تمديد الخفض حتى نهاية سبتمبر، وروسيا خفضت صادراتها بنحو 300 ألف برميل أيضا.

وذكر الشمري: "ما نقدر نضمن استمرار الأسعار فوق 85 دولارا للبرميل، ولكن من ناحية موازنة العرض والطلب سيحدث انخفاضا في العرض بنحو 1.8 مليون برميل أقل من الطلب في النصف الثاني، وبالتالي يكون هناك انخفاض في المخزونات من الممكن أن ينعكس على الأسعار، وهي عموما صوب الاتجاه التصاعدي لكن يصعب توقع عدم انخفاضها عن 85 دولارا خصوصا مع نهاية العام وقد يكون هناك انخفاض في الطلب في الربع الأخير من العام الجاري و الأول من 2024، لكن أعتقد أن تحافظ الأسعار على مستوى "الثمانينات" حتى نهاية العام بحد أدنى.