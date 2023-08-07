محللون.. أسهم الأسواق الناشئة على موعد مع عودة رهانات النمو

يتحول المستثمرون في الأسواق الناشئة إلى الأسهم من السندات بينما يستعدون للعالم بعد تشديد السياسة النقدية.

وهناك علامات مبكرة على حدوث تناوب، حيث تفوقت الأسهم القيادية على السندات بالعملة المحلية منذ بداية يوليو. وبدأ المتداولون بالفعل في مطاردة الارتفاع، حيث أفاد بنك أوف أميركا كورب أن أسهم الأسواق الناشئة قد استوعبت 4.1 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 2 أغسطس، مما زاد من التدفقات الداخلة في الأسابيع الثلاثة السابقة.

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كل هذا يشير إلى أدلة على أن سندات العملة المحلية، والتي كانت التجارة البارزة في الأسواق الناشئة هذا العام، تواجه الآن منافسة أشد من الأسهم. بينما يجادل المستثمرون، بما في ذلك بنك "Julius Baer & Co"، و"Legacy Capital" البرازيلي، بأنه لا يزال هناك أموال يجب جنيها في أسواق الديون، فيما ستأتي مكاسب أكبر من الأسهم.

وتميل الخلفية الكلية أيضاً لصالح الدول النامية. من المتوقع أن تتوسع الاقتصادات الناشئة بمعدل 3 نقاط مئوية أسرع من الدول المتقدمة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بقيادة الصين، وإن كان بوتيرة أبطأ، والهند. كما رفع المحللون توقعاتهم للأرباح في يوليو بأسرع وتيرة في 18 شهراً، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".

قال أشيش تشوغ، مدير الأموال في "Loomis Sayles & Co" في بوسطن: "ستكون العوامل الرئيسية لأداء الأسهم هي البيئة الكلية الحميدة ، خاصة في بلدان مثل الهند وإندونيسيا والبرازيل ، إلى جانب نمو أرباح قوي مدفوع بقوة في الاستهلاك والاستثمار".

ارتفع مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 6% تقريباً الشهر الماضي، وهو أفضل أداء منذ يناير. في المقابل، اكتسبت مؤشرات الديون الناشئة بالدولار والعملة المحلية أقل من 2%.

وشهدت أصول الأسواق الناشئة على نطاق واسع ارتفاعاً بنسبة 5.5% في تدفقات رأس المال الوافدة في يوليو، وهو الأكبر منذ نوفمبر. قام المستثمرون في الصناديق المتداولة في البورصة الأميركية بضخ 2.61 مليار دولار في صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم في الأسواق الناشئة في الأسابيع الأربعة الماضية، بينما خصصوا 269 مليون دولار فقط لمكافئات السندات.

وقد تكون هذه مجرد البداية، لأن عمليات البيع البالغة 5.7 تريليون دولار في العام الماضي تركت أسهم الأسواق الناشئة مملوكة بالكامل من قبل المستثمرين العالميين بنحو 600 مليار دولار، وفقاً لشركة GW&K Investment Management. في غضون ذلك، توقف مديرو الأموال في الولايات المتحدة بنحو 2.5 تريليون دولار نقداً. الثقة بشأن الانتعاش الاقتصادي تعيد بعضاً من رأس المال هذا إلى أسهم الدول النامية.

من جانبه، قال المحلل الاستراتيجي في شركة "Tellimer"، حسنين مالك: "إذا رأينا هبوطاً ناعماً في الولايات المتحدة، فهذا يفضل الأسواق الناشئة الأكبر مثل الصين وتايوان وكوريا الجنوبية بسبب اعتمادها على قطاعات التصنيع والتصدير".

وفي بعض الأسواق الناشئة، ينجذب المستثمرون إلى الأسهم لأنها تقدم عوائد محتملة أعلى بكثير من السندات. على سبيل المثال، يتم تداول مؤشر CSI 300 الصيني بعائد أرباح - تعبر الأرباح المتوقعة عن نسبة مئوية من أسعار الأسهم - بنسبة 8.6%. مقارنة بالسندات الصينية التي تقدم 2.6%. وقد تضاعفت تلك الفجوة في العامين الماضيين.