"أدنوك للإمداد" للعربية: الشركة الأم وعملاؤها يشكلون 70% من الإيرادات

قال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، عبد الكريم المصعبي، إن نتائج الشركة جاءت قوية في النصف الأول من 2023.

وأضاف المصعبي في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، أن جميع القطاعات سجلت نمواً قوياً في النصف الأول من 2023 على أساس سنوي، فيما يعتبر قطاع الخدمات اللوجستية المتكاملة الأكبر بين قطاعات الشركة بأكثر من 50% من الإيرادات، وقطاع الشحن البحري والمواد الصلبة يشكل 30%، بالإضافة إلى قطاع الخدمات البحرية.

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وأشار إلى تسجيل زيادة قوية في الإيرادات بلغت 62% في النصف الأول من 2023، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق لتصل إلى نحو 4.499 مليار درهم، موضحاً أن العمل مع شركة "أدنوك" الأم وعملائها يشكل النسبة الأكبر من الإيرادات ما بين 65 إلى 70% من الإيرادات.

وأضاف أن "أدنوك للإمداد" تتوسع جغرافيا ولديها سوق قوي في السعودية ينمو تدريجيا وأيضاً في دولة قطر، ويبلغ عدد العملاء حول العالم أكثر من 100 عميل في 6 قارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، إن قطاع ناقلات النفط والغاز من القطاعات القوية، وينمو بقوة وتجاوزت استثماراتنا فيه أكثر من ملياري دولار خلال 3 سنوات ماضية لشراء سفن جديدة صديقة للبيئة ولدينا خطط لشراء ناقلات جديدة للغاز والبترول.

وأضاف أنه مع حجم الطلب الكبير على ناقلات النفط والغاز نظراً للأوضاع الجيوسياسة وبعد المسافات، أصبحت كميات كبيرة كانت تنقل عبر الأنابيب تنقل بالسفن.

وأشار إلى إعلان شركة "أدنوك" الأم عن برنامج استثماري بقيمة 150 مليار دولار لمضاعفة حجم الإنتاج، وهو ما يحتاج عمليات لوجستية كبيرة ولذلك فشركة "أدنوك للإمداد" في وضع جيد لتلبية هذه الخطط.

وأعلنت أدنوك للإمداد والخدمات أول نتائج لها بعد الإدراج، وسجلت ارتفاعا 190% في أرباح الربع الثاني من 2023، إلى 162 مليون دولار.

وجاءت النتائج أفضل من توقعات المحللين عند 145 مليون دولار.