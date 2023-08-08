خسائر مفاجئة لـ "سوفت بنك" رغم عودة "صندوق الرؤية" للربحية

صدمت شركة "سوفت بنك" الأسواق بخسارة مفاجئة في الربع الأول الذي يغطي الفترة من أبريل إلى يونيو - لكن التكتل التكنولوجي الياباني حقق مكاسب استثمار نادرة في صندوق رؤية "Vision Fund" الضخم الذي يركز على التكنولوجيا.

وسجلت مجموعة سوفت بنك خسارة صافية تُعزى إلى مالكي الشركة الأم بقيمة 477.6 مليار ين (3.3 مليار دولار). جاء هذا أقل بكثير من تقدير محللي "Refinitv" الذي توقع ربحاً قدره 75 مليار ين، لكنه كان أقل بكثير من الخسارة الحادة البالغة 3.16 تريليون ين التي سجلتها الشركة في نفس الفترة من العام الماضي.

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وحقق صندوق رؤية، الذي يراقبه المستثمرون عن كثب كمؤشر للصحة في قطاع التكنولوجيا، مكاسب استثمارية قدرها 159.8 مليار ين (1.1 مليار دولار)، وهو أول مكسب له في خمسة أرباع متتالية. مستفيداً من الاستثمارات في أسهم الشركات التابعة للشركة، بما في ذلك شركة "Arm" العملاقة لتصميم الرقائق.

وتمثل النتائج نوعاً من التحول بالنسبة لصندوق الرؤية المحاصر، والذي يديره ماسايوشي سون، والذي تكبد خلال العام الماضي أو نحو ذلك المليارات من الخسائر بسبب الرهانات التقنية التي توترت في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

من جانبه، قال المدير المالي لشركة سوفت بنك يوشيميتسو جوتو خلال مكالمة الأرباح إن الشركة عادت بعناية إلى القيام بالاستثمارات بعد تقليصها سابقاً لمثل هذا النشاط بسبب ظروف السوق القاتمة.

وأشار جوتو إلى أن الأوراق المالية في السوقين العام والخاص قد شهدت انتعاشاً خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث ارتفع كل من مؤشر ناسداك المركب ومؤشر طومسون رويترز فينتشر كابيتال بشكل كبير منذ بداية العام.

وقال جوتو "بناءً على هذا الاتجاه، نود أيضاً تحقيق توازن جيد بين الوقود والمكابح لاستئناف الأنشطة الاستثمارية".

وأوضحت الشركة، التي قلصت حصتها في "علي بابا" في الوقت الذي تحاول فيه تعويض الخسائر من الانهيار العام الماضي في أسهم التكنولوجيا، إنها شهدت خسارة تقييم غير محققة لأسهم علي بابا بقيمة 553.4 مليار ين. ومع ذلك، تم تعويض ذلك من خلال مكاسب مشتقة قدرها 769.9 مليار ين.

وفي العام المالي الماضي، سجلت سوفت بنك خسارة قدرها 32 مليار دولار في ذراع الاستثمار "Vision Fund" الخاص بها، والذي دعم بعضاً من أكبر الأسماء في مجال التكنولوجيا اليوم من "أوبر" إلى عملاق التجارة الإلكترونية في كوريا الجنوبية "Coupang"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت الشركة في ذلك الوقت إنه على الرغم من خروجها من حصتها المتبقية في أوبر، إلا أنها لا تزال تسجل خسائر من استثمارات في شركات مثل "SenseTime"، وهي شركة ذكاء اصطناعي صينية، وشركة "GoTo" الإندونيسية لخدمات نقل الركاب والتجارة الإلكترونية.

وحصلت شركة التكنولوجيا العملاقة، التي تشارك في استثمار رأس المال الاستثماري من خلال صندوق الرؤية الخاص بها، على نصيبها العادل من الصعود والهبوط. أوقفت استثمارات جديدة وباعت حصصها في شركة أوبر العملاقة لخدمات نقل الركاب، وقلصت حصتها في علي بابا.

الانتقال إلى وضع الهجوم

في اجتماع للمساهمين في يونيو، قال الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون إن سوفت بنك تخطط للتحول من "وضع الدفاع" إلى "وضع الهجوم"، حيث قامت الشركة بتعبئة السيولة من خلال سحب بعض حصصها في شركات التكنولوجيا.

وأشاد المدير المالي لشركة سوفت بنك يوم الخميس بعودة نشاط الشركة في السوق، مشيراً إلى أن سوفت بنك نفذت استثمارات بقيمة 1.8 مليار دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو.

وقال جوتو: "في العام الماضي، توقفت الشركة طيلة العام بأكمله تقريباً من حيث الاستثمار". وأضاف "عندما تنظر إلى اتجاه السنوات الثلاث، فإننا نعيد بعناية أنشطتنا الاستثمارية"، مشدداً على أن الشركة تستأنف "بعناية" أنشطتها الاستثمارية.

وفي الوقت نفسه، كان اللاعبون في السوق يراقبون بشدة أي تعليق من سوفت بنك على الطرح العام الأولي لشركة "Arm"، وهي شركة تصميم الرقائق التي استحوذت عليها في عام 2016 مقابل 32 مليار دولار.