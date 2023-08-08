محكمة روسية تجمد 36 مليون دولار من أصول "غولدمان ساكس"
بينها حصص في "غازبروم" وبنوك روسية
جمدت محكمة روسية أسهماً مملوكة لمجموعة "غولدمان ساكس" تبلغ قيمتها حوالي 36 مليون دولار، بعد أن ادعى البنك الروسي "Otkritie Bank" عدم التزام "غولدمان" بعقد المقايضة بسبب العقوبات الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.
وقضى قرار محكمة التحكيم في موسكو بتجميد 37 مليون سهم من شركة التجزئة "Detsky Mir" المملوكة من قبل "غولدمان ساكس" بالإضافة إلى كميات أصغر من أسهم الشركات الروسية الكبرى بما في ذلك "Sberbank PJSC"، و"Gazprom PJSC"، و"Lukoil PJSC" المملوكة لصندوق "Goldman Sachs III SICAV".
وجادل "أوتكريتي" بتجميد الأصول، مستشهداً بقرار غولدمان ساكس بالانسحاب من روسيا.
ورفضت المحكمة طلباً لتجميد حصة بنك غولدمان ساكس في فرعها الروسي أو حساباتها في بنوك روسية أخرى.
وتتجاوز القيمة الإجمالية للأسهم المجمدة بكثير مبلغ 614.7 مليون روبل (6.4 مليون دولار) التي طلبت بها "Otkritie" من "غولدمان ساكس". فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على شركة Otkritie، التي أصبحت الآن وحدة تابعة لثاني أكبر بنك في روسيا "VTB PJSC"، في فبراير 2022 بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
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