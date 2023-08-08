"ريفي" المصرية تطرح سندات توريق بقيمة 700 مليون جنيه

أتمت شركة "سي أي كابيتال" صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 700 مليون جنيه مصري، محالة من شركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر "ريفي" - ذراع التمويل متناهي الصغر لشركة سي آي كابيتال.

تم تغطية الإصدار الأول، ضمن البرنامج الثاني للشركة المصرية للتوريق والذي يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه مصري. حيث نجح الإصدار في جذب العديد من المستثمرين والبنوك.

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ويأتي إصدار شركة ريفي على 3 شرائح، الأولى بقيمة 317 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 273 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهرا، والثالثة بقيمة 110 ملايين جنيه بفترة استحقاق 19 شهراً. وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحتان الأولى والثانية على تصنيف "Prime 1"، و"A" للثالثة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال، عمرو هلال، إن الإصدار هو الأول لشركة "ريفي" منذ تأسيسها ضمن برنامج يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه مصري، حيث تستمر "سي آي كابيتال" في القيام بدور محوري في عملية تطوير أسواق الدين بمصر من خلال إدراج مُصدرين جدد للسوق ذو جودة عالية وتوفير حلول تمويلية تنافسية للشركات وفرص استثمارية متنوعة لمستثمري أدوات الدخل الثابت.

كما قال هلال إن سي آي كابيتال نفذت 7 صفقات بمجال سوق الدين المصري بقيمة إجمالية تقترب من 22 مليار جنيه منذ بداية العام.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ريفي، أحمد لبيب، إن إتمام هذا الإصدار بتصنيف متميز يعد خطوة مهمة كونها تسهم في توفير السيولة النقدية للشركة، مما يُعزز الملاءة المالية لها ويُقلل تكلفة التمويل.

وأضاف أن الشركة تسعى لزيادة وتيرة النمو التي تشهدها خاصة أن ريفي قد صُنفت ضمن أسرع 100 شركة نموا في قارة إفريقيا – طبقاً لتصنيف مؤسسة "Statista" وصحيفة "Financial Times" عن أسرع الشركات الإفريقية نمواً لعام 2023.

وجدير بالذكر أن شركة ريفي تعد أول شركة تحصل على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر منذ تأسيسها عام 2007، وتخدم الشركة أكثر من 170 ألف عميل عبر 21 محافظة في أنحاء مصر.

فيما أشار، رئيس قسم أسواق الدين في "سي آي كابيتال"، محمد عباس، إلى أن الإصدار تم تغطيته أكثر من مرة من قبل عدة بنوك وشركات خدمات مالية وصناديق استثمار عديدة، مما يعكس إقبال المستثمرين على أدوات الدين ذات التصنيف الائتماني المتميز وقدرة السوق المصرية على استيعاب مُصدرين جدد.

يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومروج الاكتتاب ومدير الإصدار، وقام بنك مصر بدور ضامن تغطية الاكتتاب، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار.