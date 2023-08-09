أكبر شركة سيارات هندية لا تخشى منافسة "تسلا".. لماذا؟

قالت مجموعة "ماهيندرا" الهندية، إنها ليست قلقة بشأن دخول لاعبين عالميين مثل تسلا إلى سوق السيارات الكهربائية شديد التنافسية في الهند، حسبما قال الرئيس التنفيذي والمدير الإداري أنيش شاه لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف "لقد شهدنا منافسة هائلة في الهند على مدار العشرين عاماً الماضية. تسلا أو أي شركة جديدة لن تزعجنا".

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"في مرحلة ما، استبعدت ماهيندرا عندما كانت جميع الشركات العالمية الكبرى قادمة إلى الهند. واليوم، مازلنا نتمتع بالحصة الأولى في السوق في سيارات الدفع الرباعي من وجهة نظر الإيرادات".

يأتي ذلك، فيما تناقش تسلا خططاً لدخول مجال السيارات الكهربائية في الهند، والتي تعد ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم، وفقاً لرويترز.

التقى الرئيس التنفيذي إيلون موسك برئيس الوزراء ناريندرا مودي في يونيو، وقال إن لديه خططاً "للقيام باستثمارات كبيرة في الهند".

وقال شاه إنه على الرغم من المنافسة العالمية، فإن ماهيندرا "لم تنجُ فحسب، بل ازدهرت" في السوق الهندية.

"لدينا ما يقرب من 50% من حصة السوق في قطاع المركبات التجارية الخفيفة". وقال الرئيس التنفيذي: "ما زلنا نتمتع بحصة سوقية تزيد عن 40% في المعدات الزراعية والجرارات"، مضيفاً أن الشركة تتوقع أداءً جيداً في السنوات القادمة.

في الأسبوع الماضي، جمعت "ماهيندرا" 145 مليون دولار من المستثمر المملوك للدولة في سنغافورة "تيماسيك" لوحدة السيارات الكهربائية الخاصة بها بتقييم يصل إلى 805.8 مليار روبية هندية (9.8 مليار دولار)، في أحدث عملية لجمع التمويل من قبل شركة صناعة السيارات الهندية. وسوف تستحوذ "Temasek" على حصة تصل إلى 3% في وحدة السيارات الكهربائية التابعة لـ "ماهيندرا".

وقالت الشركة إنها تتوقع أن تشكل المركبات الكهربائية ما بين 20% و30% من إجمالي مبيعات سيارات الدفع الرباعي بحلول عام 2027.

إمكانات السوق

ووفقاً لتقرير صدر العام الماضي عن شركة الاستشارات الإدارية "آرثر ليتل"، فإن سوق السيارات الكهربائية في الهند "سوف تتجاوز مبيعات 10 ملايين وحدة بحلول عام 2030، بمعدل اعتماد إجمالي يزيد عن 30% عبر فئات مختلفة من السيارات".

وأشار إلى أن معدلات التبني ظلت منخفضة للغاية - حالياً حوالي 2% - بسبب "عدم وجود بنية تحتية مناسبة للسيارات الكهربائية".

وبالنظر إلى الاضطرابات الحالية في سلسلة التوريد العالمية وسياسة الحكومة المتمثلة في جعل الهند تعتمد على نفسها، أضاف التقرير، "من المهم أن تنشئ الهند حلولها المحلية الخاصة بها وسلسلة قيمة محلية داعمة".

وسلط شاه الضوء على أن "سلسلة التوريد جزء مهم من سوق السيارات الكهربائية في الهند بشكل واضح".

وأضاف: "لدينا مركز أبحاث في الهند يطور قدراً لا بأس به من التكنولوجيا أيضاً". لكن تكنولوجيا صناعة السيارات عالمية. إلى هذا الحد، هناك اعتماد مماثل مع أشباه الموصلات. وقد رأينا بعض التحديات في ذلك في العامين الماضيين".