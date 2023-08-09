"أمازون" تجري محادثات للحصول على حصة في الطرح العام لشركة "Arm"

تجري شركة "أمازون" محادثات للانضمام إلى شركات التكنولوجيا الأخرى كمستثمر رئيسي في الطرح العام الأولي لشركة "Arm Ltd"، بحسب "رويترز"، كجزء من الاستعدادات لصفقة يمكن أن تجمع ما يصل إلى 10 مليارات دولار.

ونقلت "رويترز" عن مصادر مطلعة، أن "أمازون" من بين العديد من شركات التكنولوجيا التي تحدثت إلى "Arm" بشأن دعم العرض المتوقع الشهر المقبل. كما أجرت "Arm"، وهي مصمم شرائح، ويعتبر عملاؤها أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، مناقشات مع "Intel Corp"، و"إنفيديا".

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يأتي ذلك، فيما تستعد شركة "Arm"، المملوكة لمجموعة "سوفت بنك"، لأكبر اكتتاب عام تقني لهذا العام.

وأفادت وكالة "بلومبرغ"، أن الشركة أمضت شهوراً في التحدث إلى بعض كبار عملائها حول الانضمام إلى الطرح. وتعد أمازون، من خلال عمليات خدمات الويب المترامية الأطراف الخاصة بها، واحدة من أكبر عملاء "Arm"، وتفضل الرقائق القائمة على تصاميم "Arm" نظراً لتكلفتها وكفاءتها، حيث يعتمد 40 ألف عميل من أمازون على التكنولوجيا.

وتستهدف "آرم" تقييما يتراوح بين 60 إلى 70 مليار دولار للاكتتاب العام والمقرر في أقرب وقت من شهر سبتمبر، بهدف الاستفادة من شعبية رقائق الذكاء الاصطناعي.

ومن المقرر أن تبدأ الحملة الترويجية في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، مع الكشف عن تسعير الاكتتاب العام.

واستحوذت شركة "سوفت بنك" اليابانية على شركة الرقائق في عام 2016 مقابل 32 مليار دولار.

ارتفعت تقييمات الرقائق بشكل عام هذا العام، خاصة بالنسبة للشركات التي لها وجود في أجهزة الذكاء الاصطناعي.

وشهدت "Nvidia"، التي تصنع ما يسمى بمسرعات الذكاء الاصطناعي، زيادة أسهمها بأكثر من 3 أضعاف هذا العام، والتي كانت تخطط في السابق للاستحواذ على "Arm"، لكنها اضطرت إلى الابتعاد عن الشراء العام الماضي بعد أن واجهت عقبات تنظيمية.

وفي نهاية التقديرات، سيكون الاكتتاب العام لشركة Arm هو الأكبر في صناعة التكنولوجيا منذ طرح "علي بابا" في عام 2014 و"ميتا بلاتفورمز"، و"فيسبوك" في عام 2012.