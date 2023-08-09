"دانة غاز" للعربية: لدينا مشاريع مهمة في مصر تنتظر موافقة البرلمان

قال رئيس علاقات المستثمرين في شركة "دانة غاز" الإماراتية محمد المبيضين، إن سبب تراجع الأرباح الفصلية لدانة غاز إلى 42%، جاء تأثراً بصورة رئيسية بهبوط أسعار النفط، لأن المنتجات الرئيسية للشركة مرتبطة بأسعار النفط.

وأشار المبيضين إلى أن الشركة اعتمدت مجموعة من المشاريع لمواجهة الانخفاض الحاصل في منطقة إنتاج الشركة بحقول في دلتا النيل بمصر، وبالتالي هناك زيادة مقبلة في الإنتاج، مؤكداً أن هذه المشاريع تنتظر موافقة البرلمان المصري.

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وأضاف رئيس علاقات المستثمرين في "دانة غاز"، خلال مقابلة مع "العربية" أن الانخفاض في أسعار النفط من حوالي 107 دولارات في النصف الأول من العام الماضي إلى حوالي 80 دولاراً في العام الحالي، أثر بشكل كبير على نتائج الشركة المالية، مشيراً إلى التغلب على جزء من ذلك بتقليل التكاليف التشغيلية، حيث تمكنت الشركة من تخفيضها بنسة 15%.

وتابع: "يضاف إلى تلك الإجراءات، ما اعتمدناه من زيادة في الإنتاج بحوالي 50 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً في كردستان العراق، لزيادة إنتاجنا خلال الربع الأخير من العام الماضي".

كانت شركة دانة غاز الإماراتية قد قالت، اليوم الأربعاء، إن الأرباح الفصلية تراجعت بنسبة 42%، إلى 120 مليون درهم.

وجاءت النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين عند 153 مليون درهم. وعزت الشركة تراجع أرباحها إلى تراجع الإيرادات 30% إلى 367 مليون درهم.

وذكرت "دانة غاز" أنها استلمت 80 مليون دولار من حكومة إقليم كردستان العراق، التي وجدت صعوبة أحيانا على مدى أكثر من عشر سنوات في تسديد المستحقات في موعدها.