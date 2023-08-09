"JLL" للعربية: ارتفاع الفائدة لم يؤثر على المشاريع المدعومة حكوميا بالسعودية

قال المدير الإقلمي لشركة "JLL" في السعودية سعود السليماني، إن الدعم الذي تلقاه القطاع السياحي في المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة، جاء عبر مرحلتين، بدأت المرحلة الأولى بالإصلاحات التشريعية والتنظيمية، ونظام التأشيرات السياحية.

أما المرحلة الثانية، فهي خطة عمل متكاملة للربط الجوي بين مدن المملكة والعالم، وما صاحب ذلك من إنشاء صندوق التنمية السياحي لدعم المستثمرين في القطاع، إضافة إلى حملات الترويج المستمرة وغيرها من المحفزات.

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وأضاف السليماني في مقابلة مع قناة "العربية" أنه تمت إضافة 1400 غرفة فندقية جديدة في الرياض و600 غرفة في جدة خلال النصف الثاني من 2023، وأن ارتفاع الفائدة لم يؤثر على المشاريع السياحة والعقارية المدعومة حكومياً.

وكان تقرير لـ"JLL" ذكر أن معدل إشغال الفنادق في الرياض وصل إلى 62% خلال النصف الأول 2023، وحتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.

أما بالنسبة للمنازل فتوقع التقرير إضافة وحدات سكنية جديدة في كلٍ من الرياض وجدة بواقع 16 ألفا و15 ألف وحدة على التوالي خلال الأشهر الستة المتبقية من العام الحالي.