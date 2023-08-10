مراسلة العربية: مصر قد تطرح مناقصة لاستيراد بطاريات تخزين الطاقة
قالت إن غياب التنسيق بين الوزارات تسبب في أزمة الكهرباء
قالت مراسلة العربية من القاهرة إن سبب أزمة انقطاع الكهرباء في مصر وتخفيف الأحمال حاليا يعود إلى عدم التنسيق المبكر بين وزارتي البترول والكهرباء بشأن توريدات الوقود واحتياجات المحطات منه.
وقالت إن الحكومة أوقفت تصدير الغاز في الصيف الحالي، وكانت خلال العام الماضي تخفف الأحمال لتصدير الغاز و تستفيد من حصيلة التصدير الدولارية، لكن لا يوجد تصدير حاليا للغاز، ولا يعرف لماذا انخفضت معدلات ضخ الغاز للمحطات.
وأشارت إلى غياب التنسيق بين الوزارات ما أدى إلى عدم تحديد مخصصات لاستيراد المازوت أو زيادة مشتريات الغاز من حصص الشريك الأجنبي للتغلب على تكرار انقطاع الكهرباء.
وأوضحت أن توقعات خبراء قطاع الكهرباء ترجح تكرار أزمة انقطاع التيار خلال السنوات المقبلة، ما لم يتم التعامل معها وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.
وقالت إن ثمة توقعات بأن تطرح مصر مناقصة قبل نهاية العام للحصول على محولات أو بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة لاستخدامها وقت الحاجة إليها.
وذكرت أن أزمة شح العملة الأجنبية ربما ألقت بظلالها على محطات الكهرباء وقلصت معدلات ضخ الوقود إليها.
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