"أرامكو" على مرمى "حجر" لتصبح أكبر شركات العالم إيرادات
القيمة السوقية لـ "أرامكو" ارتفعت 55 مليار دولار في جلسة واحدة
احتلت شركة "أرامكو" المرتبة الثانية عالمياً، ضمن أكثر الشركات تحقيقاً للإيرادات في العالم، معززة بذلك، صدارتها كأكبر شركة ربحية في العالم، وفقاً لشركة البيانات الألمانية "Statista".
بينما يأتي بائع التجزئة العملاق "وول مارت"، كأكثر الشركات بيعاً في العالم، حيث تحقق إيرادات سنوية تبلغ حوالي 611 مليار دولار، بينما يأتي تاجر التجزئة التالي في القائمة، عملاق التجارة الإلكترونية أمازون، والتي تتخلف عنها بنحو 100 مليار دولار بإيرادات تبلغ حوالي 514 مليار دولار.
ومع الارتفاع الصاروخي لأسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل عام 2022، تضم القائمة الحالية للشركات الأعلى تسجيلاً للإيرادات العديد من مشاريع النفط والغاز، وأكبرها شركة أرامكو السعودية والتي تبلغ إيراداتها السنوية 604 مليار دولار.
ارتفعت القيمة السوقية لـ "أرامكو" بنحو 55 مليار دولار أمس، مع إعلان توزيعات إضافية للمستثمرين والحكومة.
وتشمل المراكز العشرة الأولى أيضاً شركة النفط والغاز الهولندية "Vitol"، و"بترو تشاينا"، و"CNPC"، بالإضافة إلى "إكسون موبيل"، و"شل".
بينما تأتي شركة "State Grid Cooperation" في الصين، التي تعمل في مجال توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها، في المرتبة 9.
الشركة الأخرى الوحيدة غير العاملة في مجال الطاقة في القائمة في الوقت الحالي هي "أبل"، بإيرادات سنوية تبلغ 394 مليار دولاراً (المرتبة 8) .
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