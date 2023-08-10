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"أرقام كابيتال" للعربية: نتائج "إعمار للتطوير" إيجابية رغم انخفاض الإيرادات

حققت مبيعات قياسية بـ 10 مليارات درهم في الربع الثاني

دبي - العربية.نت
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قال المدير التنفيذي بدائرة الأبحاث في "أرقام كابيتال" محمد حيدر، إن أرباح شركة "إعمار للتطوير" الإماراتية، تراجعت بنسبة 2% في الربع الثاني على أساس سنوي، وفي الوقت ذاته تراجعت الإيرادات بنسبة 44%، وهذا يعد عاملاً إيجابياً، لأنه رغم الانخفاض الكبير في الإرادات، فإن الأرباح جاءت بنفس المستوى مع السنة الماضية.

وأضاف حيدر في مقابلة مع "العربية" أن الشركة حققت عدة أرقام قياسية، خلال النصف الأول من العام الحالي، منها تحقيقها مبيعات فاقت 10 مليارات درهم في الفصل السابق، وهي أعلى مبيعات، تحققها الشركة في فصل واحد.

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وتابع: أما على مستوى تسليم الوحدات، فقد سلمت الشركة نحو 3500 وحدة في الفصل الثاني، وقريباً من 5000 وحدة في النصف الأول من العام الحالي.

تراجع أرباح "إعمار للتطوير" 2% إلى 1.12 مليار درهم بالربع الثاني نبض السوق سوق دبي تراجع أرباح "إعمار للتطوير" 2% إلى 1.12 مليار درهم بالربع الثاني

وكانت أرباح "إعمار العقارية" الشركة الأم لـ"إعمار للتطوير" شهدت انخفاضاً بنسبة 15% في الربع الثاني. وقالت الشركة إن صافي أرباحها في النصف الأول ارتفع 15%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 4.9 مليار درهم، وبلغ صافي أرباحها في الربع الأول 3.2 مليار درهم.

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