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خاص

"لوسيد" للعربية: افتتاح مصنع الشركة في السعودية سبتمبر المقبل

55 % من موظفي المصنع في المملكة هم مواطنون سعوديون

دبي - العربية.نت
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أكد نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة لوسيد بالشرق الأوسط، فيصل سلطان، أن عمليات التجميع ستبدأ في نهاية سبتمبر من هذا العام.

وأضاف في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، "سيتم تجميع هذا الطراز "LUCID AIR" وفور الانتهاء من بناء الوحدات الكاملة سيتم البيع داخل وخارج السعودية أيضاً".

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وأوضح أن مصنع "لوسيد" في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية هو المصنع الثاني خارج الولايات المتحدة الأميركية.

ولفت إلى أن 55% من موظفي المصنع في المملكة هم مواطنون سعوديون، وأيضا توجد جنسيات متعددة مدرجة في القوى العاملة.

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