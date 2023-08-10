خاص
"لوسيد" للعربية: افتتاح مصنع الشركة في السعودية سبتمبر المقبل
55 % من موظفي المصنع في المملكة هم مواطنون سعوديون
وضع القراءة
100% حجم الخط
أكد نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة لوسيد بالشرق الأوسط، فيصل سلطان، أن عمليات التجميع ستبدأ في نهاية سبتمبر من هذا العام.
وأضاف في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، "سيتم تجميع هذا الطراز "LUCID AIR" وفور الانتهاء من بناء الوحدات الكاملة سيتم البيع داخل وخارج السعودية أيضاً".
مادة اعلانية
وأوضح أن مصنع "لوسيد" في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية هو المصنع الثاني خارج الولايات المتحدة الأميركية.
ولفت إلى أن 55% من موظفي المصنع في المملكة هم مواطنون سعوديون، وأيضا توجد جنسيات متعددة مدرجة في القوى العاملة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
لأول مرة.. إتاحة سيارات" لوسيد" الكهربائية للتأجير في السعوديةالبداية بـ10 سيارات شركات
-
بدعم سعودي.. "أستون مارتن" تتحالف مع "لوسيد" لاستخدام تقنيتها الكهربائيةيمتلك صندوق الاستثمارات العامة 18% من الشركة البريطانية و49% من "لوسيد" قصص اقتصادية
-
شركة "لوسيد" تعتزم جمع 3 مليارات دولار عبر طروحات أسهمصندوق الاستثمارات العامة يمتلك حصة تتجاوز 60% من الشركة شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية