"مبكو" للعربية: هكذا نعوض خسائرنا من تباطؤ الطلب على الكرتون

قال رئيس المالية في شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق"مبكو" عمرو المصري، إن السبب الرئيسي للخسائر المعلن عنها في الفصل الثاني من العام الحالي، هو تراجع سعر البيع للمواد الكرتونية التي تمثل المنتجات الأساسية للشركة .

وأضاف المصري في مقابلة مع "العربية" أن التراجع في سعر بيع منتجات الشركة جاء بسبب تباطؤ على الطلب على المنتجات الكرتونية، في ظل الظروف الاقتصادية والتضخم، مستدركاً أن "مبكو" لا تزال تحافظ على أعلى مستويات الإنتاج، رغم أن العديد من الشركات الأوروبية المنافسة أعلنت تخفيض إنتاجها من المواد الكرتونية.

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وتابع: "نظراً لاهتمام "مبكو" بتنويع مصادر الدخل، فقد افتتحت معملاً للمناديل الورقية، وهي سوق واعدة جداً ولها جاذبية كبيرة في السعودية، حيث أنتجنا بأول أسبوع فقط 140 طناً، وحققنا إيرادات بنحو مليون ريال" .

كانت "مبكو" تكبدت صافي خسارة 22.76 مليون ريال بعد الزكاة والضرائب في الربع الثاني من العام الجاري مقابل 99.19 مليون ريال صافي ربح في الفترة المقابلة من العام الماضي، في نتائج أعلنتها أول من أمس.

وأوضحت أن السبب الرئيسي لصافي الخسارة في الربع المالي الثاني يعود إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 45% نتيجة لانخفاض أسعار البيع لجميع منتجات الشركة.