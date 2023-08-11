بايدن يطلب من الكونغرس إنفاقاً إضافيا بقيمة 40 مليار دولار

كشف البيت الأبيض عن طلب تمويل إضافي بقيمة 40 مليار دولار يوم الخميس لتقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا والاستجابة للكوارث الطبيعية، بما في ذلك رواتب رجال الإطفاء والعاملين في إدارة الحدود.

ويسعى البيت الأبيض للحصول على 12 مليار دولار للإغاثة الجارية بسبب حرائق الغابات في هاواي، و60 مليون دولار لتغطية الزيادات في رواتب رجال الإطفاء و3.9 مليار دولار لمعالجة قضايا الحدود والهجرة.

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جاء الطلب في الوقت الذي حشدت فيه الوكالات الفيدرالية، بقيادة وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، للحد من حرائق الغابات في هاواي التي أودت حتى الآن بحياة 36 شخصًا. وقال الرئيس جو بايدن إن مديرة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ دين كريسويل ستكون على جزيرة ماوي بحلول يوم الجمعة، لكنه حذر من أن الخطر "لم ينته بعد".

يسعى طلب بايدن أيضًا للحصول على تمويل إضافي يزيد عن 24 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا في عملية دفاعها ضد الهجمات العسكرية الروسية.

ووصلت قيمة المساعدات الأميركية إلى أوكرانيا، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في ما يقرب من 18 شهرا، إلى أكثر من 43 مليار دولار في محاولة لتعزيز ترسانة كييف ضد موسكو.