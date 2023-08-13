اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
اقتصاد الصين في 2023
علم الدولة الصينية
الصين

الصين تصدر مبادئ توجيهية جديدة في محاولة لزيادة الاستثمار الأجنبي

الوثيقة تحتوي على 24 توجيهاً

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أصدر مجلس الدولة الصيني، يوم الأحد، مبادئ توجيهية، حيث قالت إنها ستعمل على تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي في البلاد وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.

وقال مجلس الدولة في وثيقة تحتوي على 24 توجيهًا، إن على السلطات زيادة حماية حقوق ومصالح المستثمرين الأجانب، بما في ذلك تعزيز إنفاذ حقوق الملكية الفكرية.

مادة اعلانية

كما أعلنت الوثيقة عن مبادئ توجيهية لزيادة الدعم المالي والحوافز الضريبية للمؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي، مثل الإعفاء المؤقت من ضريبة الدخل المقتطعة لإعادة استثمار المستثمرين الأجانب لأرباحهم في الصين.

مصر تطرح ممارسة دولية لشراء زيت في عبوات سعة 800 مليلتر اقتصاد اقتصاد مصر مصر تطرح ممارسة دولية لشراء زيت في عبوات سعة 800 مليلتر

وقال مجلس الدولة إنه سيستكشف "آلية إدارة ملائمة وآمنة" لتدفق البيانات عبر الحدود. يأتي الاقتراح وسط توترات بين السلطات والشركات الدولية، بما في ذلك شركات المحاسبة العالمية، بشأن أمن البيانات.

سعت الصين لجذب رأس المال الأجنبي مع تباطؤ تعافيها الاقتصادي من جائحة COVID في مواجهة ضعف الطلب على الصادرات من الشركاء التجاريين الرئيسيين والاضطرابات المستمرة في سوق العقارات في البلاد.

ومع ذلك، فقد كافحت بكين حتى الآن لجذب الشركات والمستثمرين الأجانب، الذين يتخوفون من المخاطر السياسية في بيئة تعطي الأولوية بشكل متزايد لإجراءات الأمن القومي، ويقلقون من تأثير تدهور العلاقات بين الصين والعديد من الدول الأخرى على عملياتهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الصين تعتبر زيارة نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة "مستفزة" الصين تعتبر زيارة نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة "مستفزة"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط