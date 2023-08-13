الصين تصدر مبادئ توجيهية جديدة في محاولة لزيادة الاستثمار الأجنبي

أصدر مجلس الدولة الصيني، يوم الأحد، مبادئ توجيهية، حيث قالت إنها ستعمل على تحسين بيئة الاستثمار الأجنبي في البلاد وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي.

وقال مجلس الدولة في وثيقة تحتوي على 24 توجيهًا، إن على السلطات زيادة حماية حقوق ومصالح المستثمرين الأجانب، بما في ذلك تعزيز إنفاذ حقوق الملكية الفكرية.

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كما أعلنت الوثيقة عن مبادئ توجيهية لزيادة الدعم المالي والحوافز الضريبية للمؤسسات ذات الاستثمار الأجنبي، مثل الإعفاء المؤقت من ضريبة الدخل المقتطعة لإعادة استثمار المستثمرين الأجانب لأرباحهم في الصين.

وقال مجلس الدولة إنه سيستكشف "آلية إدارة ملائمة وآمنة" لتدفق البيانات عبر الحدود. يأتي الاقتراح وسط توترات بين السلطات والشركات الدولية، بما في ذلك شركات المحاسبة العالمية، بشأن أمن البيانات.

سعت الصين لجذب رأس المال الأجنبي مع تباطؤ تعافيها الاقتصادي من جائحة COVID في مواجهة ضعف الطلب على الصادرات من الشركاء التجاريين الرئيسيين والاضطرابات المستمرة في سوق العقارات في البلاد.

ومع ذلك، فقد كافحت بكين حتى الآن لجذب الشركات والمستثمرين الأجانب، الذين يتخوفون من المخاطر السياسية في بيئة تعطي الأولوية بشكل متزايد لإجراءات الأمن القومي، ويقلقون من تأثير تدهور العلاقات بين الصين والعديد من الدول الأخرى على عملياتهم.