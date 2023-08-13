خبير للعربية: السوق الكويتية بحاجة لمحفزات جديدة

قال نائب رئيس أول لإدارة الأصول في قطاع "مينا" للاستثمارات المسعرة بالكويت عمرو سرحان، إن ما تشهده مؤشر السوق الكويتية من تراجع في الربع الحالي يرجع إلى عدة أسباب، من أهمها هبوط أسعار النفط عاليماً، إضافة إلى ما تقوم به البنوك المركزية في العالم من رفع للفائدة، ومحاربة التضخم.

وأضاف سرحان في مقابلة مع "العربية" أن السوق الكويتية، تحاول الآن تعويض الخسائر التي تكبدتها خلال الربع الأول، خاصة مع الربحية العالية التي سجلتها بعض الشركات والبنوك، وكانت أفضل من المتوقع، وهذا ما ساعد على إعطاء نوع من الزخم للسوق، وزيادة مستويات السيولة.

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وأشار سرحان إلى أنه أصبح من الضروري تقديم محفزات جديدة تجعل المستثمرين يقبلون على السوق بـ"سيولة جرئية" لأن ما نشهده الآن هو نوع من التصحيح.