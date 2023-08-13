خبير للعربية: حل وحيد أمام مصر للتخلص من أزمة الجنيه مقابل الدولار

قال رئيس شركة "الأوائل" للأوراق المالية في مصر، وائل عنبة، إن أزمة الجنيه تجعل الحكومة المصرية أمام حل وحيد، وهو بيع مزيد من الأصول، للحصول على حزمة من السيولة الدولارية للإيفاء بالتزاماتها المالية، والدفاع عن الجنيه في حال تعويمه.

وتوقع عنبة في مقابلة مع "العربية" أن تعلن الحكومة المصرية عن بعض الطروحات خلال الفترة القليلة المقبلة، من أجل الحصول على المزيد من السيولة.

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وأضاف عنبة أنه من المرجح أن تعمد الحكومة إلى بيع حصتها في بعض الشركات، مثل "فودافون" للاتصالات، أو شركة "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، وقد تُقدم على مزيد من بيع الأصول حتى يكون لديها رصيد من العملات الصعبة.