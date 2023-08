كيف تخرج من إدمان رغباتك والعمل وتشعر بالرضا عن الحياة؟

بين عامي 2000 و2016، أدت ساعات العمل الطويلة إلى زيادة بنسبة 42% في الوفيات الناجمة عن أمراض القلب، وزيادة بنسبة 19% في الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية، وفقاً لتقرير عام 2021 الصادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية.

كان الجزء الأكبر من 745000 حالة وفاة في عام 2016 يعود لأحد هذه الأسباب. خاصةً بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و79 عاماً والذين عملوا لمدة 55 ساعة أو أكثر في الأسبوع بين سن 45 و74، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

لهذه الأسباب يحتاج الجسد والدماغ للحصول على إجازة من العمل

وفي كتابها الجديد "MoneyZen: The Secret to Find Your Enough"، تستكشف الكاتبة، مانيشا ثاكور، سبب وقوع الناس في إرهاق أنفسهم، والمخاطر التي يواجهونها على المدى الطويل.

"ثاكور"، مخطط مالي معتمد ومحلل مالي معتمد حاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارفارد، وتسعى لمساعدة الناس على التخلص من إدمان العمل و"المعتقدات والعادات التخريبية الذاتية المتعلقة بالمال والوظائف [و] الإنجازات".

مطاردة المال، المظاهر لا "تشبع الحاجات"

العديد من البشر لا يكفيه شيء، ولا يضع سقفاً للطموح أو الاحتياجات. قالت "ثاكور": "بغض النظر عن عدد الإنجازات التي تحققها أو مقدار المديح الذي تتلقاه، فإنه يبدو وكأنه لا يكفي أبداً".

ويشعر البعض بأنه مجبر تقريباً بطريقة سامة لاشعورية على الاستمرار في مطاردة هذه الأشياء. بغض النظر عن عددها الذي تحصل عليه، لا يبدو أنه يروي الحاجة".

الأشباح الجائعة

أحد المعتقدات الفلسفية عن النفس البشرية، تشبهها بما يعرف بـ "الأشباح الجائعة"، وهي كائنات تبحث عن الحب، والشعور بالانتماء، لكي يُنظر إليهم على حقيقتهم ويقدرون من هم، وليس ما يفعلونه.

وفي الوصف البوذي التقليدي، هؤلاء الأشباح لديهم بطون كبيرة لأنهم يتضورون جوعاً مع هذه الأشياء، لكن لديهم حناجر صغيرة مثل الإبرة. فبغض النظر عن مقدار هذه الأشياء الجميلة التي تأتي إليهم، في حياتهم اليومية، فهم غير قادرين على ابتلاع ما يكفي لملء بطونهم، وفقاً لـ "ثاكور".

وقالت "ثاكور": "قابلت عدداً غير مسبوق من الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع من التفكير. حجتي هي أن الناس يعانون من أعراض مجتمع مبني على هذا الاعتقاد الخاطئ بأن الإجابة على قلقنا الجماعي هو السعي وراء المزيد من المال والعمل والمكانة". "هذه الأشياء تحولنا إلى أشباح جائعة بسبب عدم وجود خط نهاية لإشباع هذه الحاجات، وأبداً لا يمكنك الحصول على ما يكفي منها".

وأضافت "زيادة الدخل لا تؤدي إلى الرضا عن الحياة".

وقالت الحقيقة أننا كمجتمع، توصلنا إلى تقدير بعضنا البعض بناءً على ما يفعله شخص ما، وليس على الرضا الذاتي.

بذرة الإدمان

وترى "ثاكور"، أننا نزرع البذرة في أطفالنا مبكراً بشكل لا شعوري. "نسأل الأطفال الصغار، "ماذا تريد أن تكون عندما تكبر؟" نحن لا نعني "كن" من خلال شخصيتك. مثل كن لطيفاً، أو كن ودوداً، وكن عطوفاً، وكن محباً". ولكن نعني، "ماذا تريد أن تفعل من أجل لقمة العيش؟" هذه هي البذرة وهي تبدأ من سن مبكرة.

ويكمن الخطر الشامل في اعتقاد "ثاكور"، في أننا في نهاية المطاف، ننظر إلى الوراء إلى سنوات نضوجنا وندرك أننا أمضينا سنوات "كأعمال بشرية تنمو"، بدلاً من الازدهار "كبشر" أو بمعنى آخر "كم كبر حجم اسمنا الوظيفي أو عملنا، وليس كم نضجت وتشبعت أنفسنا".

وتعتقد "ثاكور" أن أحد المشاكل الأخر، هي أن علاقاتك الأساسية تغلقك. "أصدقائي هم زملائي في العمل ويصبحون عائلتي البديلة".

"أنت تعمل بجد، قد تربح أكثر، لكن هذا الدخل المتزايد لا يؤدي إلى الرضا عن الحياة".

قيمتك الذاتية

ما هي النصيحة التي تقدمها للبالغين الأصغر سناً الذين يشرعون في علاقاتهم المبكرة بالمال وحياتهم المهنية؟.

ونصحت "ثاكور" بضرورة العيش في حدود إمكانياتك، بشكل عام. لن تبدو حياتك مثل أصدقائك من حولك لأن معظم الناس لا يعيشون في حدود إمكانياتهم".

هذا هو الأساس الجوهري لتأسيس عادات مالية جيدة مدى الحياة لأنه بمجرد أن تتعلم هذه المهارة، يمكنك حينها أن تبدأ في تحمل المسؤولية مع إدارة الديون، وربما تكون عدوانياً للغاية مع سداد تلك الديون.