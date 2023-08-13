مكاسب قوية لسوق الأسهم السعودية..و"تاسي" فوق 11500 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، مع استمرار صعود أسعار النفط للأسبوع السابع.

وسجلت أسعار النفط مكاسب للأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة مكاسب منذ 2022، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 86.81 دولار للبرميل بنهاية تعاملات الجمعة.

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وأضاف مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" عند الإغلاق 122 نقطة أو 1.07% ليصل إلى 11546 نقطة.

وقال مؤسس وشريك شركة "سبعين للاستثمار" عبد العزيز السيف، إن ارتفاع سوق الأسهم السعودية قبل فترة النزول التي شهدتها مؤخرا لم يكن مصاحبا لأسعار البترول.

وأضاف السيف، في مقابلة مع "العربية"، أن العلاقة بين النفط والأسهم أحيانا لا تكون موجودة، بل تكون مرتبطة أكثر بالأسواق العالمية لاسيما الأسهم الأميركية.

وذكر أن هبوط الأسهم السعودية في الأسابيع الثلاثة الماضية من 11900 إلى 11200 نقطة، جاء بالتزامن مع عملية تصحيح في أسعار الأسهم.

وشهدت السوق في نهاية جلسة اليوم تداولات بقيمة 4.59 مليار ريال عبر تداول 231 مليون سهم.

سجلت أسهم 139 شركة ارتفاعاً في قيمتها بجلسة اليوم، فيما تراجعت أسهم 74 شركات من إجمالي 228 شركة.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا (سينومي ريتيل، عذيب للاتصالات، دار المعدات، الأبحاث والإعلام، العربية) بنسب تراوحت بين 10% إلى 5.21%.

فيما تصدرت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا (ملاذ للتأمين، ذيب، طيبة، العالمية، المتحدة للتأمين) بنسبة تراوحت بين 9.94% إلى 2.31%.

وتصدر سهم "الباحة" قائمة الأكثر تداولا من حيث الكمية بمقدار 58 مليون سهم، فيما تصدر سهم "أرامكو" التداولات من حيث القيمة بـ540.2 مليون ريال.