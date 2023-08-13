"أسواق العثيم" للعربية: افتتحنا 20 فرعا جديدا بالنصف الأول وأثر مبيعاتها سيظهر قريبا

قال الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، موفق مباره، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن عدد الفروع الجديدة التي تم افتتاحها خلال النصف الأول من 2023، بلغ 20 فرعا، وأن أثر مبيعاتها المالي سيظهر قريبا في نتائج الشركة.

وأضاف مباره "هذه السنة المواسم كانت متداخلة، حيث شهد الربع الثاني عيدي الفطر والأضحى، وخلال الستة أشهر الأولى من 2023، نمت المبيعات 3%، من المتاجر المماثلة".

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ولفت إلى تراجع في بعض أرباح الشركات الشقيقة بسبب تكلفة الإيجارات.

"كان الفترة السابقة من العام الجاري الأعلى زيادة في المبيعات، والتي بلغت قيمتها 2.4 مليار مبيعات في الربع الثاني، ونعتمد على تحقيق الجودة وبأسعار معقولة"، وفقا للرئيس التنفيي لشركة أسواق عبدالله العثيم.

وفيما يتعلق بتوفر الأرز قال مباره إن الموردين أكدوا للشركة أن لديهم مخزونا كافيا على خلفية حظر الهند تصدير الأرز.

وبشأن سيولة الشركة قال: "لدينا سيولة 285 مليون ريال، والشركة تتمتع بقوائم مالية قوية، وليست لدينا قروض في النصف الأول، ودائما نتدارس مع مجلس الإدارة في سبل توظيف هذه السيولة ونتخذ ما فيه مصلحة المساهمين".

كان صافي أرباح شركة أسواق عبدالله العثيم قد ارتفع بنسبة 178.6% في الربع الثاني من 2023 إلى نحو 139.4 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 50.04 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "أسواق العثيم" بنسبة 16.18% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 120.01 مليون ريال في الربع الأول من 2023.