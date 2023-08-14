أكبر شركة للتبغ في الشرق الأوسط تختار البنوك لطرحها العام الأولي

اختارت شركة "أدفانسد إنهيليشن ريتوالز"، مالك العلامة التجارية "شيشة الفاخر"، البنوك، بما في ذلك "سيتي غروب"، و"مورغان ستانلي" للعمل على طرحها العام الأولي المخطط له في الإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أيضاً أن تحصل "باركليز" على دور في الصفقة وسيتم إضافة بنك محلي لاحقاً، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت". وقال الناس إن الاكتتاب العام من المقرر أن يجمع ما لا يقل عن 800 مليون دولار.

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وقال بعض الناس إن الشركة، التي تملك أغلبيتها شركة الأسهم الخاصة في لندن "كينجزواي كابيتال"، يمكن أن تقدر قيمتها بحوالي 4 مليارات دولار في الطرح. وقالوا إن تفاصيل العرض، بما في ذلك التقييم، لا تزال قيد المناقشة وقد تتغير.

وسيكون ثاني الاكتتابات العامة لشركة خاصة والتي يتم الإعلان عنها في الإمارات هذا العام، بعد شركة "الأنصاري فايننشال".

استحوذت شركة "Kingsway" على "Eqbal Investment"، من بورصة عمان في عام 2020 في صفقة تقدر مالك علامة "الفاخر"، بأكثر من 1.4 مليار دولار بما في ذلك الديون. فيما تم إعادة تسمية الشركة لاحقاً لأكبر شركة للتبغ في الشرق الأوسط باسم "Air".

بدأت الفاخر كشركة مصنعة للشيشة في عام 1999 وهي موجودة الآن في أكثر من 100 دولة. ويقع مقرها الرئيسي في دبي، وتمتلك "Air" 47% من حصة سوق فئة الشيشة العالمية. وتشتمل محفظتها أيضاً على شركات شيشة أخرى بما في ذلك منصة التجارة الإلكترونية "shisha.com"، و"OOKA".