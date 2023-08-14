"الكثيري" للعربية: نبحث عن فرص بديلة ودخول شراكات واستثمارات جديدة

قال الرئيس التنفيذي لشركة "الكثيري"، القابضة، مشعل الكثيري، إن الشركة حققت 64 مليون ريال إيرادات، خلال الربع الثاني من 2023، مقابل 46 مليون ريال عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأشار الكثيري في مقابلة مع "العربية" إلى أن السبب الرئيسي في التحول إلى الربحية يعود إلى انخفاض التكاليف، حيث شهد الربع الحالي انخفاضاً في أسعار الأسمنت الذي يتراوح سعره بين 140 إلى 160 ريالا في المنطقة الوسطى من المملكة، وهذا ما أدى إلى انخفاض تكاليف أعمال الشركة.

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وأضاف الكثيري أن حصول زيادات في التكاليف التشغيل التي ظهرت في نتائج الشركة، تعود إلى مصاريف إدارية وعمومية، جاءت من كون الشركة أطلقت برنامجاً بقيمة 500 مليون ريال، وأصدرت الشريحة الأولى من البرنامج، مؤكداً أن التكاليف التي تضمنها هذا الإصدار هي تكاليف مؤقتة، وستعود التكاليف إلى طبيعتها.

ولفت الكثيري إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اتجاهاً جديداً في الاستثمار، خاصة في ظل ضغط "الفيدرالي" الأميركي على الإقراض، ممّا يحدو بالشركات إلى البحث عن فرص بديلة، مثل الاستحواذ على شركات أخرى أو الدخول في شراكات مع مؤسسات، وهذا ما تبحث عنه شركة "الكثيري" خلال الفترة المقبلة لاستغلال السيولة العالية لديها.

كانت شركة "الكثيري" تحولت إلى الربحية في الفصل الثاني من العام الحالي، حيث حققت أرباحاً بنحو 670 ألف ريال، مقابل خسارة في الربع المماثل من العام الماضي بنحو، 3.5 مليون ريال.