"غولدمان ساكس" يحدد أول موعد متوقع لتخفيض سعر الفائدة الفيدرالية

يتوقع الاقتصاديون في مجموعة "غولدمان ساكس"، أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة بنهاية يونيو المقبل، مع وتيرة تدريجية ربع سنوية للتخفيضات بدءاً من تلك النقطة.

وكتب الاقتصاديون في بنك غولدمان، بمن فيهم جان هاتزيوس وديفيد ميركل، في مذكرة مؤرخة يوم الأحد "التخفيضات في توقعاتنا مدفوعة بهذه الرغبة في تطبيع معدل الأموال من مستوى مقيد بمجرد اقتراب التضخم من الهدف".

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وفي الوقت الحالي، يبدأ فريق غولدمان في خفض أسعار الفائدة بداية من الربع الثاني من عام 2024. ومن المتوقع أن تتخطى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد معدل الأسعار ارتفاعاً في الشهر المقبل، وتنتهي في اجتماع نوفمبر "أن اتجاه التضخم الأساسي له تباطأ بما يكفي لجعل الارتفاع النهائي غير ضروري"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وكتب الاقتصاديون في غولدمان: "التطبيع ليس دافعاً ملحاً بشكل خاص للتخفيض، ولهذا السبب نرى أيضاً خطراً كبيراً بأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستظل ثابتة بدلاً من ذلك". "نحن نضع 25 نقطة أساس للتخفيضات كل ربع سنة لكننا غير متأكدين بشأن الوتيرة."

وأظهرت البيانات الأسبوع الماضي ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بمعدل رئيسي أبطأ من المتوقع عند 3.2%، مع استمرار مؤشر أسعار المستهلك الأساسي - الذي يستبعد تكاليف الطاقة والغذاء - بوتيرة سنوية 4.7%.

بدأ صانعو السياسة في الاحتياطي الفيدرالي في مارس 2022 في زيادة هدفهم للسعر القياسي إلى نطاق من 5.25% إلى 5.5%.

وكتب فريق غولدمان: "نتوقع أن يستقر معدل الأموال في النهاية عند 3-3.25%".