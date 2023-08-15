ازدهار التأشيرات الذهبية في أوروبا رغم دعوات وقف إصدارها

ازدهرت الأعمال في مجال استشارات الهجرة منذ أن وعد الاتحاد الأوروبي بقمع برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، ولا تزال برامج المواطنة عن طريق الاستثمار في أوروبا حية والإقبال عليها في تزايد، على الرغم من الدعوات من مختلف الأطياف السياسية لإنهائها.

في اليونان والبرتغال، ارتفع عدد التأشيرات الممنوحة في الأشهر الأخيرة، ووصل الطلب في إيطاليا وإسبانيا إلى مستويات قياسية.

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وتسمح ما يسمى بالتأشيرات الذهبية للأجانب الأثرياء بالحصول على الإقامة في الاتحاد الأوروبي - وبالتالي، الطريق إلى الجنسية - من خلال الاستثمار في العقارات المحلية أو الأصول المالية، وهناك قيود قليلة مرتبطة ببعض البرامج، وتتطلب بعض البرامج قضاء ما لا يزيد عن أسبوع في الدولة كل عام.

حصل أكثر من 132 ألف شخص على الجنسية من خلال هذه البرامج بين عامي 2011 و2019، واشتدت حدة الانتكاسات السياسية لأنها ارتبطت بارتفاع أسعار العقارات والتراخي في التنظيم.

بينما حث أعضاء البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي على إغلاقها، وقد فعلت أيرلندا والمملكة المتحدة ذلك بالفعل. كما فرضت حرب روسيا على أوكرانيا مزيداً من التدقيق على التأشيرات الذهبية لكونها، كما عبرت عضو البرلمان البلجيكي ساسكيا بريكمونت، وسيلة محتملة لـ "القلة الحاكمة والمجرمين والسياسيين الفاسدين" "لشراء طريقهم إلى أوروبا وغسل أموالهم وصورتهم وهوياتهم".

وتكتسب الدعوات للتخلص من التأشيرات الذهبية زخماً، إذ أعلن رئيس الوزراء البرتغالي في مؤتمر صحفي في فبراير، انتهاء برنامج بلاده وقال "لا شيء يبرر [هذا] النظام الخاص".

فيما ضاعفت اليونان الاستثمارات المطلوبة مقابل التأشيرة الذهبية لديها من 250 ألف يورو إلى 500 ألف يورو في أجزاء معينة من البلاد.

بينما تعهدت جمهورية الجبل الأسود بإنهاء برنامجها، وتدرس إسبانيا ما إذا كانت ستزيد الحد الأدنى للاستثمار من 500 ألف يورو إلى مليون يورو - أو ستلغيه بالكامل، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ورغم كل هذا، هناك القليل من الأدلة على صعوبة الحصول على التأشيرات الذهبية.

وقالت المديرة الإدارية لشركة استشارات الهجرة "Global Citizen Solutions"، باتريشيا كازابوري: "لم نلاحظ أي تغييرات كبيرة في صعوبة الحصول على تأشيرة، ويحاول عدد أكبر من الأشخاص الدخول بينما يستطيعون ذلك".

تفاصيل البرامج

تم تقديم التأشيرات الذهبية في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008 لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وأصبحت تحظى بشعبية خاصة خلال الوباء مع تدفق الأميركيين الباحثين عن خطة بديلة إلى أوروبا.

بينما كان السياسيون في جميع أنحاء أوروبا يتحدثون عن لعبة كبيرة، فإن التشريع الذي أقروه لتقييد التأشيرات الذهبية لم يكن بنفس القدر من الصرامة،فقد تخلصت البرتغال من خيار الاستثمار العقاري للحصول على تأشيرة الإقامة في يوليو، لكنها تركت إمكانية حصول الأجانب على الإقامة إذا استثمروا ما لا يقل عن 500 ألف يورو في شركات محلية أو صناديق غير مرتبطة بالعقارات،ولا تزال هولندا تقبل طلبات التأشيرة الذهبية، على الرغم من إعلانها عن خطط لإنهاء برنامجها،وكذلك الجبل الأسود.

وغيرت قبرص إطار التأشيرة الخاص بها في مايو - في السابق، وكان بإمكان أفراد عائلة المستثمر أيضاً الحصول على تأشيرات ذهبية - لكنها تركت برنامجها في الغالب دون تغيير، وأعادت بلغاريا تقديم خطة التأشيرة الذهبية هذا العام بعد إغلاقها في عام 2021،ورفضت مالطا إصلاح برنامجها، على الرغم من الدعوات المتكررة من مفوضية الاتحاد الأوروبي للقيام بذلك،ورفع عتبات الاستثمار، كما فعلت اليونان مؤخراً، لا يعتبر رادعاً رئيسياً.

وقال مؤسس شركة "أبيكس كابيتال بارتنرز" لاستشارات الهجرة ومقرها كندا، نوري كاتز: "بالنسبة للأشخاص الذين تبلغ ثروتهم حوالي 5 إلى 7 ملايين دولار، أي أصحاب الملايين الأكثر ثراءً، فإن استثمار 500 ألف دولار للحصول على الإقامة في الاتحاد الأوروبي أمر جيد".

بدائل أخرى

وعلى الرغم من عدم وجود ما يعادل التأشيرة الذهبية، إلا أن البدائل مثل التأشيرات الرقمية، المصممة للعمال عن بُعد الذين يسعون للعيش في الخارج، تحظى بشعبية متزايدة. ويمكن أيضاً للمؤسسين المهتمين بتأسيس شركة في المملكة المتحدة أو فرنسا أو أيرلندا أو ألمانيا التقدم بطلب للحصول على تأشيرات مستثمر خاصة، والتي تمنح الإقامة المؤقتة والمسار إلى إقامة دائمة. وفي كلتا الحالتين، تكون المتطلبات أكثر صرامة من تلك الخاصة بالتأشيرات الذهبية: إذ تتطلب تأشيرات الرحالة الرقمية أن يقضي المستلمون معظم العام في الدولة، وتتطلب تأشيرات المستثمرين تقديم خطط عمل واضحة وتقارير سنوية، وإجراء استثمار مقدماً.

كان عدم اليقين بشأن مستقبل برامج التأشيرة الذهبية بمثابة نعمة لشركات استشارات الهجرة. وسجلت شركة "Get Golden Visa" ومقرها لندن زيادة بنسبة 127% في الاستفسارات حول التأشيرات الذهبية البرتغالية واليونانية في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت شركة الاستشارات "Henley Partners"، إن الاهتمام كان في أعلى مستوياته على الإطلاق، مع زيادة الاستفسارات بنسبة 125% للبرامج في إيطاليا.

وأشارت Global Citizen Solutions إلى زيادة بنسبة 20% في الاستفسارات حول تأشيرة البرتغال الذهبية مقارنة بالعام الماضي.



ويخضع المزيد من الأشخاص لهذه العملية أيضاً: فقد وصل عدد التأشيرات الذهبية الممنوحة في البرتغال في شهر مايو وحده إلى أعلى مستوى له منذ عدة سنوات عند 180 تأشيرة، وفقاً للإحصاءات الحكومية، و في اليونان، وصل هذا الرقم إلى 412، بزيادة 87% عن العام السابق.



ومنحت إسبانيا إجمالي 2462 تأشيرة دخول ذهبية العام الماضي، بزيادة 60% عن عام 2021. كما منحت إيطاليا 79 تأشيرة ذهبية العام الماضي، معظمها للروس والأميركيين والبريطانيين، و هذا ما يقرب من ضعف العدد المسجل في العام السابق، والأكثر منحاً منذ أن أطلقت الدولة برنامجها في عام 2018.

وقال كاتز: "في كل مرة تهدد فيها الحكومات بإغلاق هذه البرامج، هناك زيادة في الطلب من الأشخاص الذين يحاولون عبور الباب قبل أن يغلق". "هذا رائع للأعمال".

أكبر من أن تفشل



والسبب الرئيسي وراء عدم قلق مستشاري الهجرة من اختفاء هذه البرامج هو ببساطة بسبب الأموال المعرضة للخطر. على مدى العقد الماضي، تلقت البلدان المانحة للتأشيرات الذهبية في جميع أنحاء أوروبا حوالي 25 مليار يورو في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال هذه البرامج. كانت البرتغال واحدة من أكبر المستفيدين على مر السنين، حيث جلبت 6.8 مليار يورو (7.3 مليار دولار).

وقال بيتر فرانك، محامي الهجرة في إسبانيا، عن التأشيرة: "ما زلنا ننصح عملائنا بالحصول عليها". "إنها أكبر من أن تفشل".

وتتجلى هذه الديناميكية بشكل خاص في اقتصادات جنوب أوروبا، والتي تميل إلى الاعتماد بشكل أكبر على رأس المال الأجنبي. قال أستاذ القيادة في جامعة بريستول في المملكة المتحدة، ويل هارفي، الذي يدرس السمعة وهجرة الكفاءات، إن مثل هذه الدول من غير المرجح أن تغلق الباب على التأشيرات الذهبية تماماً.

وقال: "تريد الحكومات أن تظهر أنها تتخذ موقفاً متشدداً بشأن التأشيرات الذهبية، لكن هذه التأشيرات مهمة للاقتصادات المتعثرة، لذلك ينتهي الأمر بالكثير من دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تكون متناقضة تماماً".

وأوضح الاقتصاديون أن البلدان التي تتعامل مع ديون عالية ونمو منخفض بينما تحاول تحقيق أهداف مناخية طموحة صافية صفرية تحتاج على الأرجح إلى رأس مال أجنبي. وهذا يعني أنه إذا تم إصلاح برامج التأشيرة الذهبية أو إلغاؤها، فقد تحل محلها حوافز ضريبية أخرى.

في إسبانيا، صدر قانون في شهر يناير يسمح لغير المقيمين - بما في ذلك أولئك الذين يحملون تأشيرات البدو الرقمية - بدفع ضريبة ثابتة بنسبة 24% على الدخل الذي يصل إلى 600 ألف يورو لمدة 6 سنوات، مقارنة بمعدل ضرائب بنسبة 47% للمقيمين في المناطق الأعلى.

ومع ذلك، إذا كانت القيود الجديدة تثني الناس عن السعي للحصول على الإقامة داخل الاتحاد الأوروبي، وقالت كازابوري من Global Citizen Solutions، إن أميركا اللاتينية والإمارات العربية المتحدة، اللتان تقدمان أيضاً تأشيرات جذابة، هما خياران جيدان. وبالنسبة للراغبين في الانتقال على الفور، تتوفر تأشيرات البدو الرقمية في إسبانيا واليونان والبرتغال وإيطاليا، ولا يزال هناك الكثير من الخيارات المتاحة".