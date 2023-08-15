متغير جديد من "كورونا" يهيمن على الإصابات العالمية.. هذا ما يجب معرفته!

تراقب منظمة الصحة العالمية سلالة جديدة من "كوفيد-19" تسمى EG.5، أو "Eris"، والتي باتت تمثل حصة متزايدة من الحالات في دول بما في ذلك الصين والولايات المتحدة.

وقد صنفته منظمة الصحة العالمية على أنه "نوع من الاهتمام"، مما يعني أنه سيتم مراقبته بحثاً عن الطفرات التي يمكن أن تجعله أكثر حدة.

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واستناداً إلى الأدلة الحالية، تقول منظمة الصحة العالمية إنها تمثل خطراً منخفضاً على الصحة العامة على المستوى العالمي، بما يتماشى مع المتغيرات الأخرى المتداولة حالياً. وفي مايو، قالت منظمة الصحة العالمية على نطاق أوسع إن "كوفيد-19" أصبح الآن "مشكلة صحية ثابتة ومستمرة لم تعد تشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

الأعراض وانتشارها

تم الإبلاغ عن أعراض "Eris" لتكون مماثلة للمتغيرات السابقة، بما في ذلك الحمى والسعال والتهاب الحلق والتعب وسيلان الأنف وتغير في الذوق والرائحة.

وقالت منظمة الصحة العالمية في تقييم للمخاطر نُشر في 9 أغسطس: "بينما أظهر EG.5 زيادة في الانتشار وميزة النمو وخصائص الهروب المناعي، لم يتم الإبلاغ عن أي تغييرات في شدة المرض حتى الآن".

وأضافت أن هذه الخصائص قد تؤدي إلى أن يصبح المتغير مهيمناً في بعض البلدان، أو في الواقع على مستوى العالم.

الاسم الرسمي للمتغير هو EG.5، في حين أن "Eris" هو اسم مستعار عشوائي يتم تقديمه عبر الإنترنت والذي شاع فيما بعد البديل "EG.5.1".

وبناءً على معلومات التسلسل المقدمة إلى المبادرة العالمية بشأن مشاركة جميع بيانات الإنفلونزا (GISAID) اعتباراً من 7 أغسطس، تم تحديد الجزء الأكبر من إصابات "EG.5" في الصين، تليها الولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، واليابان، وكندا.

وتم تحديده أيضاً في أستراليا، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والبرتغال، وإسبانيا.

وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن EG.5 هي الآن السلالة السائدة في الولايات المتحدة، حيث تمثل 17.3% من الحالات اعتباراً من الأسبوع المنتهي في 5 أغسطس.

إعادة صياغة لقاح

يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه شركات؛ "مودرنا"، و"فايزر"، و"نوفافاكس" لإطلاق لقاحات كوفيد جديدة هذا الخريف تستهدف متغيرات "XBB"، والتي تنحدر من متغير "كورونا أوميكرون".

وقالت "Novavax"، إن لقاحها "يحفز الاستجابات المناعية الوظيفية لمتغيرات "XBB" الفرعية بما في ذلك "XBB.1.5"، و"XBB.1.16"، و"XBB.2.3".

وتعد "EG.5" سلالة منحدرة لمتغير تشترك في ملف تعريف حمض أميني مرتفع مع "XBB.1.5".

من جانبه، قال الأستاذ في قسم علم الأوبئة في كلية "UNC Gillings" للصحة العامة العالمية، جاستن ليسلر: "إن EG.5 جزء من سلالة XBB ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بمتغيرات XBB أكثر من سلالات اللقاح السابقة".

"لهذا السبب، من المتوقع أن اللقاحات المعاد صياغتها التي ستكون متاحة هذا الخريف ستوفر حماية أفضل لـ EG.5 من اللقاحات السابقة".

ومن المتوقع أن تتوفر لقاحات جديدة في الولايات المتحدة اعتباراً من أواخر سبتمبر، وفقاً لمدير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ماندي كوهين، حيث تنتقل مسؤولية توزيع اللقاح إلى القطاع الخاص.