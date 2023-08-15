مصر.. هدوء في أسواق الذهب بعد ارتفاعات غير منطقية

بعد ارتفاعات غير منطقية، عادت أسعار الذهب إلى التراجع في السوق المصرية خلال التعاملات الأخيرة، وكان الجنيه الذهب الأكثر تراجعًا مع انخفاض سعره من مستوى 19040 جنيه في تعاملات بداية الأسبوع، إلى نحو 17960 جنيهاً في الوقت الحالي.

وسجل سعر الغرام عيار 24 نحو 2588.5 جنيه للبيع، و2565.75 جنيه للشراء، فيما سجل سعر الغرام عيار 21 نحو 2265 جنيها للبيع، و2245 جنيها للشراء. وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 1941.5 جنيه للبيع، 1924.25جنيه للشراء. فيما سجل سعر الغرام عيار 14 نحو 1510 جنيهات للبيع، 1496.75 جنيه للشراء.

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في السوق العالمية، انخفضت أسعار المعدن النفيس في تداولات الثلاثاء، وسط تقييم البيانات الصينية وقرار بنك الشعب الصيني بخفض الفائدة، إلى جانب ترقب صدور بيانات مبيعات التجزئة الأميركية.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات مبيعات التجزئة الأميركية المتوقع ارتفاعها بنسبة 0.4% في يوليو، والتي ستقدم نظرة على أداء المستهلكين في ظل الضغوط الاقتصادية التي تشمل التضخم المرتفع. كما يولي المستثمرون اهتمامًا بمحضر الاجتماع الأخير الذي عقده الاحتياطي الفيدرالي الذي سيصدر غدًا وقد يقدم أدلة حول توقعات البنك المركزي للاقتصاد والفائدة.

وتراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أغسطس بنسبة 0.38% عند 1903.3 دولار للأوقية، كما انخفض سعر التسليم الفوري للذهب 0.16% عند 1904.1 دولار.

وكذلك انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم سبتمبر بنسبة 0.5% عند 22.6 دولار للأوقية، وتراجع السعر الفوري للبلاتين بنسبة 0.73% عند 897.92 دولار. وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – بنسبة 0.16% عند 103.02 نقطة.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت في السوق المصرية بنسبة 20% منذ شهر أبريل الماضي، لينخفض سعر الغرام عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية إلى مستوى 2140 جنيهاً قبل الزيادات الأخيرة.

وقال أحد التجار بمنطقة الصاغة لـ"العربية.نت"، إن الارتفاعات الأخيرة لم تكن مرتبطة بحجم المعروض فقط، ولكن ارتبطت باتجاه كبار التجار إلى زيادة الأسعار مع وجود شائعات تتعلق بخفض وشيك للجنيه المصري مقابل الدولار.

ووفق التقرير الأخير لمجلس الذهب العالمي، تشهد مصر ارتفاعًا في الطلب على شراء الذهب مع تراجع قيمة الجنيه، حيث اشترى المصريون 18.6 طن من السبائك والعملات الذهبية خلال النصف الأول من عام 2023، وهي أكبر كمية اشتروها من الذهب منذ تتبع المجلس لسوق الذهب.

وكذلك ارتفعت مشتريات المصريين من الذهب ثلاثة أضعاف فقط خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 10.4 طن، وذلك بعدما أقر مجلس الوزراء المصري، في 11 مايو الماضي، إعفاء المصريين القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم على الذهب لمدة 6 أشهر.