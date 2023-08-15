هل تطرح البنوك المصرية أوعية ادخارية بعائد أعلى خلال الأيام المقبلة؟

توقع مستثمرون وعملاء للبنوك المصرية طرح أوعية ادخارية جديدة بفائدة أعلى، خاصة بعدما قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس 3 أغسطس الجاري رفع الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، لكن الشهر انتصف ولم تظهر إشارات بعد على تلك الخطوة التي طالما أعقبت رفع الفائدة من جانب المركزي.

وذكرت مصادر مصرفية أن لجان الأصول والخصوم "الألكو" في البنوك المصرية بدأت مع مطلع الأسبوع التالي لرفع الفائدة من جانب المركزي المصري اجتماعاتها لتحديد أسعار الفائدة على المنتجات التي تصدرها ، لكن أيا منها لم يعلن عن زيادة العائد على الأوعية الادخارية، وكذا لم تطرح البنوك شهادات ادخار جديدة.

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وترتبط التوقعات بإصدار شهادات ادخار جديدة غالباً برفع أسعار الفائدة الرئيسية لدى البنك المركزي المصري، وأيضاً ارتفاع معدلات التضخم، بجانب الترجيحات بخفض جديد لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

وقررت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري في اجتماعها السابق ، رفع سعر الفائدة 1% لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.

وجاء قرار اللجنة مخالفا لتوقعات معظم المحللين الذين كانوا يرجحون تثبيت أسعار الفائدة، لكن إن أبقت لجنة السياسية النقدية بالبنك المركزي، في آخر اجتماعين على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

وقالت مصادر مصرفية مطلعة لـ"العربية.نت": "إنه لا يوجد أي نية لطرح شهادات جديدة بعائد أعلى من العائد المطروح في الوقت الحالي، لكن في المقابل هناك اتجاه للتوسع في طرح الشهادات الدولارية خلال الفترة المقبلة".

وأوضحت المصادر أن طرح الشهادات الجديدة يرتبط في الأساس بتهدئة أرقام التضخم، وخلال الفترة الماضية لم تتمكن الشهادات التي تم طرحها من تهدئة تضخم أسعار السلع بالشكل المستهدف على الرغم من طرح شهادات بعائد وصل إلى 23% لدي بعض البنوك.

وقبل أسابيع من قرار البنك المركزي المصري طرحت بنوك شهادات ادخارية متنوعةمنها شهادة "ابن مصر" التي طرحها بنك مصر وتقدم عائدًا يصل إلى 22% في السنة الأولى، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة، على أن يصرف العائد شهرياً.

ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة، وأيضاً يمكن الاقتراض بضمانها.

كما أصدر البنك شهادة "القمة" بفائدة ثابتة تبلغ 19% لمدة 3 سنوات، ويصرف العائد بشكل شهري، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة. كما يمكن استرداد قيمتها أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة، كما يمكن للعميل الاقتراض بضمانها.

فيما تتغير أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي المصري، وفقا لنوع الشهادة حيث يقدم 4 أنواع من شهادات الادخار، هي شهادة العملة المحلية وشهادة الادخار بالعملات الأجنبية، وشهادة الاستثمار وهي شهادات أ وب وج، وشهادة بلادي.

وتقدم الشهادة البلاتينية أعلى فائدة شهادات بنسبة 19% للعائد الشهري، ومدتها 3 سنوات، وتقدم تلك الشهادة عائدا ثابتا طوال مدة الشهادة ويمكن شراؤها بدءا من ألف جنيه ومضاعفاتها.

كما تتضمن الشهادة البلاتينية عائد متدرج، حيث يتغير سعر العائد على الشهادة البلاتينية خلال مدة الشهادة، فتبلغ قيمة العائد في السنة الأولى للشهادة 22%، أما في السنة الثانية فتقدم عائد يصل إلى 18%، وفي السنة الثالثة تقدم عائد يبلغ 16%، ويمكن شراؤها بدءا من ألف جنيه ومضاعفاتها.

كما يطرح الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير، والذي تبلغ قيمته 18.5%، بعائد متغير يرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري بزيادة (0.25%) يتم تطبيقه من يوم العمل التالي لتغيير سعر الإيداع المطبق بالبنك المركزي المصري على جميع العملاء القائمين والجدد، ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

فيما طرح البنك المصري الخليجي شهادة "ثروة بلس" ذات العائد الشهري المتدرج من 23% في السنة الأولى. ويصرف العائد على الشهادة ثابت عند 23%، بنهاية كل شهر، خلال السنة الأولى فقط، فيما يتم ترحيله إلى متغير في السنتين الباقيتين، حيث يتبع سعر الإيداع المعلن من جانب البنك المركزي المصري.

وتمكن الشهادة العميل من الحصول على بطاقة ائتمانية، والسحب على المكشوف أو قرض حتى 90% من قيمة الشهادة. ويمكن استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من إصدارها.

وطرح البنك العربى الإفريقى الدولى في مصر، يوم 26 يوليو الماضي شهادة ادخار بالجنيه المصرى لمدة 3 سنوات بعائد 40% من قيمة الشهادة مدفوعا مقدما، بحد أدنى 5000 جنيه ومضاعفات الألف جنيه وبدون حد أقصى.

قال البنك إن الشهادة لا يمكن كسرها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الربط، ويكون معدل الخصم من قيمة الفائدة المضافة مقدما على النحو التالى إذا تم كسرها بعد 6 أشهر يتم خصم 95% من قيمة الفائدة، وفي السنة الثانية يتم خصم 63% من قيمة الفائدة، أما في السنة الثالثة فيتم 28% من قيمة الفائدة.