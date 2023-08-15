"تسلا" تطرح فئات جديدة من سياراتها أرخص 10000 دولار

طرحت شركة "تسلا" نماذج جديدة منخفضة المدى من طرازي "S" سيدان و"X"، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات إلى مجموعتها والتي تكلف 10000 دولار أقل من أسعارها الأساسية السابقة.

ويبدأ النموذج القياسي من طراز S بسعر 78،490 دولاراً ويقدم نطاقاً يقدر بـ 320 ميلاً (515 كيلومتراً)، بينما يبلغ سعر الطراز القياسي X نحو 88،490 دولاراً ويصل إلى 269 ميلاً، وفقاً لموقع "تسلا" على الويب.

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ونظراً لكونهما أقدم وأغلى السيارات في تشكيلة تسلا، فإن الطرازين S وX لا يقلان أهمية بالنسبة للشركة عن طراز 3 سيدان أو طراز Y SUV. ولكن في حين أن الطرازين S وX يمثلان جزءاً بسيطاً من المبيعات - ما يقرب من 3.4% من عمليات التسليم في النصف الأول - فإن الأسعار التي فرضوها حتى وقت قريب ساعدت في تعزيز هوامش ربح الشركة.

انخفض السعر الأولي للطراز S الآن بنسبة 25%، أو 26500 دولار، منذ بداية العام، بينما انخفض سعر الطراز X بنسبة 27%، أو 32500 دولار.

وانخفضت أسهم تسلا بنسبة 1.5% اعتباراً من الساعة 4:06 صباحاً الثلاثاء في نيويورك، قبل بدء التداول المنتظم. ولكن منذ بداية العام فقد تضاعف السهم تقريباً.

وقال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك الشهر الماضي إن تسلا ستواصل خفض الأسعار إذا استمرت أسعار الفائدة في الارتفاع، وحذر من استعداده للتضحية بالربحية لمواصلة نمو المبيعات. انخفض الهامش الإجمالي للسيارات للشركة إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات في الربع الثاني.

ويعد إدخال إصدارات أرخص من الطرازين S وX هو الخطوة الثانية التي اتخذتها تسلا في عدة أيام لخفض الأسعار. ويوم الإثنين، خفضت الشركة أسعار النماذج المتوسطة والراقية للموديل Y في الصين بمقدار 14000 يوان (1900 دولار)، مما أثار مخاوف من تجدد حرب الأسعار في سوق السيارات الكهربائية الأكثر إثارة للجدل في العالم.