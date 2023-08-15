"جمجوم" للعربية: نتجه لدخول مزيد من الأسواق

قال الرئيس التنفيذي لشركة مصنع "جمجوم" للأدوية طارق حسني، إن السبب الرئيسي في النمو العالي لربحية الشركة بنسبة 71%، يعود تراجع مصروفات التمويل، إضافة الأصناف والمنتجات الجديدة التي طرحتها الشركة في الأسواق المتعددة التي تتعامل معها داخل وخارج السعودية.

وأضاف حسني، خلال مقابلة مع "العربية" أن الأداء الجيد للشركة خلال الربع الثاني من 2023، سينعكس على مستوى الثقة بالمؤسسة ومنتجاتها من طرف المستهلكين والشركاء، مشيراً إلى أن الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 25% خلال الفترة الحالية جاءت بصورة رئيسية بسبب تخفيض تكاليف التشغيل والأداء الدينماكي للفريق، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بعض الأدوية التي طرحتها الشركة.

مادة اعلانية

وتابع: "الشركة موجودة في السوق السعودية وفي عدد من الدول العربية، مثل الجزائر، والعراق، ومصر، وتتجه إلى التوسع والولوج إلى أسواق جديدة".

كان صافي أرباح شركة مصنع "جمجوم" للأدوية ارتفع بنسبة 71.23% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 86.3 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 50.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس فصلي، ارتفع صافي الأرباح بنسبة 2.25% مقارنة بصافي ربح نحو 84.4 مليون ريال في الربع الأول من 2023.