كيف يحصل المصريون في الخارج على " المعاش الدولاري"؟

طرحت مصر خلال الأسبوع الجاري منتجا تأمينيا يستهدف المصريين المغتربين يحمل اسم " معاش بكره" وتباع وثيقته التأمينية بالدولار الأميركي كما يصدر المعاش أيضا بالدولار.

وجرى الإعلان عن المنتج في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية في مصرو بالتعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لصندوق مصر السيادي.

مادة اعلانية

وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، الدكتور محمد فريد، إن الوثيقة الجديدة تستهدف توفير التغطية والحماية التأمينية اللازمة للحصول على معاش إضافي مناسب عبر الاستثمار والادخار التراكمي، بما يضمن الحصول على مبلغ تقاعد مناسب عند الوصول إلى السن التي يختارها المواطن، ويمكن للمواطنين المصريين في الخارج شراء الوثيقة إلكترونيا عبر التطبيق المخصص لذلك.

وذكر رئيس البنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، أن المنتج يطرح بالتعاون بين البنك الأهلي وشركة مصر لتأمينات الحياة، وسبق لهما في فبراير 2020 طرح منتج معاش بكره بالجنيه المصري ولاقى قبولاً كبيراً من العملاء بفروع البنك التي طرح من خلالها المنتج.

وقال العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، الدكتور أحمد عبد العزيز، أن وثيقة معاش بكرة بالدولار توفر حماية تأمينية للمصريين في الخارج بجانب مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح ثلاثة اختيارات للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق على حسب رغبة حامل الوثيقة.

ويمكن الحصول على مبلغ الوثيقة دفعة واحدة أو في صورة دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 أو 15 سنة ويتم صرف قيمة الوثيقة أو دفعات المعاش الشهرية عند الوصول إلى سن الاستحقاق أو في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم قبل بلوغ هذا السن طوال فترة الوثيقة.

كما يمكن إضافة وثيقة لكل سن استحقاق ويحق لكل فرد شراء وثيقة واحدة لكل سن استحقاق وبحد أقصى وثيقتين، ويكون الحد الأدنى لعمر الوثيقة الواحدة 5 سنوات، ويتم احتساب مبلغ التقاعد أو الدفعات الشهرية المضمونة بناء على عمر المؤمن عليه في تاريخ سداد القسط وتاريخ الاستحقاق المحدد بالوثيقة.

تصفية الوثيقة



أوضح عبد العزيز أنه يمكن لجميع المواطنين الحصول على هذه الوثيقة بداية من عمر 18 عام وبحد أقصى 59 عاما وبدون إجراء كشف طبي في أي سن.

ويمكن لحامل الوثيقة دفع قسط إضافي بقيمة 50 دولارا كحد أدنى عند رغبته في زيادة الوثيقة بعد إصدارها والحصول على مبلغ أكبر للمعاش أو الدفعات الشهرية، وذلك دون الالتزام بموعد محدد للقسط، ويمكن تعديل بيانات الوثيقة مثل المستفيدين أو العنوان ودفعات المعاش حسب رغبته، دون إمكانية تعديل سن الاستحقاق.

وفي حالة رغبة حامل الوثيقة تصفيتها، يمكن إجراء التصفية بعد مرور سنة واحدة من تاريخ دفع القسط الوحيد، ويتم احتساب قيمة التصفية من العام الثاني من تاريخ دفع القسط، حيث يمكن استرداد نسبة 95% من أي قسط مضى على سداده عام واحد في حال تصفية الوثيقة في السنة الثانية أو الثالثة، وفي نهاية السنة الثالثة يتم استرداد كامل المبلغ لأي قسط مضى على سداده ثلاث سنوات أو أكثر.