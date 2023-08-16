"ساكسو بنك" للعربية: نستبعد انخفاض التضخم في أميركا إلى 2% المستهدفة
أكد أنه سيصل إلى 4% على المدى الطويل
توقع كبير الاقتصاديين في "ساكسو بنك" ستين جاكوبسن، في مقابلة مع "العربية"، أن تبلغ مستويات التضخم في الولايات المتحدة 4% على المدى الطويل، مستبعدا أن تتراجع إلى مستويات 2% المستهدفة من الاحتياطي الفيدرالي.
وقال جاكوبسن، إن أرقام التضخم في الوقت الحالي هي أفضل حالا من الفترة الماضية.
وتابع :"أتكلم هنا عن التضخم العام والأساسي، ولكن هذا يعود إلى أسباب منها تراجع تذاكر الطيران بنسبة 20%، لكن أرقام شركات الطيران الحديثة تظهر ارتفاعا في الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و7% حسب معايير القياس الجديدة المعتمدة".
وأضاف أن التكاليف الطبية تراجعت 5% على أساس شهري لكنها قد تشهد ارتفاعات بـ 5% في شهر أكتوبر، موضحا :"لدينا واقع أن الأجور ستستمر بالارتفاع وأسعار النفط شهدت ارتفاعات في الأسابيع الأخيرة. أي أن أرقام التضخم حاليا قد وصلت إلى مستواها الأدنى وستبدأ بالارتفاع لاحقا".
"معدل التضخم قد يبلغ على المدى الطويل 4% ولا أتوقع تسجيله المستويات التي يستهدفها البنك المركزي عند 2%"، بحسب جاكوبسن.
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