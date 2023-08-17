قبل حدوث كارثة مالية.. عملاق الظل المصرفي بالصين يخطط لإعادة هيكلة ديونه

يخطط عملاق الظل المصرفي الصيني الذي أثارت أزمته الخاصة بالسيولة مخاوف بشأن انتشار العدوى المالية لإعادة هيكلة ديونه، حيث عين "KPMG LLP" لإجراء مراجعة لميزانيته العمومية، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

يأتي ذلك، بعدما عيّنت "Zhongzhi Enterprise Group Co"، شركة المحاسبة والاستشارات المالية "KPMG" في أواخر يوليو لمراجعة ميزانيتها العمومية وسط أزمة سيولة متفاقمة.

مادة اعلانية

وقالت مصادر "بلومبرغ" إن الشركة التي تتخذ من بكين مقرا لها تخطط لإعادة هيكلة الديون وبيع الأصول بعد المراجعة من أجل سداد مستحقات المستثمرين. وتدير الشركة أكثر من تريليون يوان (137 مليار دولار) من الأصول.

ولم يتضح على الفور حجم الأوراق المالية التي تعثرت "Zhongzhi" في سدادها، وما إذا كانت الشركة لديها أصول كافية لتغطية العجز في حالة تصفيتها، وفقاً للمصادر، والتي أضافت أن أي عملية إعادة هيكلة من المحتمل أن تكون طويلة. كما علقت الشركة المدفوعات على جميع إصداراتها من الأوراق المالية تقريباً.

وتعد "Zhongzhi"، أحد أكبر مديري الثروات الخاصة في الصين، وأحدث عملاق مالي يواجه احتمال التعثر مع انتشار تداعيات الركود العقاري المتزايد.

كانت شركة "كانتري غاردن"، والتي كانت في السابق أكبر مطور عقاري في البلاد، على وشك التخلف عن السداد بعد انخفاض المبيعات وفشلت في الوفاء بالموعد النهائي الأولي لدفع قسائم السندات بالدولار.

وفي إشارة إلى أن السلطات الصينية قلقة من العدوى المحتملة، أنشأت الجهة المنظمة للبنوك فريق عمل لفحص المخاطر في "Zhongzhi". في حين أن الشركة غير معروفة خارج الصين، فهي من بين أكبر اللاعبين في صناعة صناديق الثقة البالغة 2.9 تريليون دولار في البلاد. ويتم دعم العديد من منتجات الثقة من خلال المشاريع العقارية التي يديرها المطورون المتعثرون مثل "تشاينا إيفرغراند غروب".

كما فشلت شركة "Zhongrong International Trust"، إحدى الشركات الاستئمانية المدعومة من "Zhongzhi"، في سداد مدفوعات على عشرات المنتجات وليس لديها خطة فورية للسداد. وتمتلك "Zhongrong" نحو 270 منتجاً مرتفع العائد بقيمة إجمالية 39.5 مليار يوان (5.4 مليار دولار) مستحقة هذا العام، وفقاً لموفر البيانات "Use Trust".

بيع السوق

وتؤدي الأزمة في نظام الظل المصرفي إلى تفاقم عمليات البيع في الأسواق المالية الصينية، التي تتعرض بالفعل لضغوط من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال وتراجع سوق العقارات. بينما تعهد كبار القادة في البلاد بتعزيز الاستهلاك المحلي ودعم القطاع الخاص، إلا أنهم لم يعلنوا بعد عن أي إجراءات تحفيزية جديدة. ومما يزيد الضغط أن حالات التخلف عن سداد سندات الشركات المحلية الصينية وصلت إلى أعلى المستويات منذ بداية العام.

انخفض مؤشر "MSCI" الصيني بنسبة 0.8% صباح الخميس في يومه الخامس من الخسائر. ويقترب اليوان في الخارج من أدنى مستوى قياسي مقابل الدولار.

وتجمع صناعة الثقة في الصين المدخرات من الأسر الثرية وعملاء الشركات لتقديم القروض والاستثمار في العقارات والأسهم والسندات والسلع.

ووفقاً لمحللي "بلومبرغ إيكونوميكس"، فقد بلغ تعرض قطاع الثقة للقطاع العقاري حوالي 2.2 تريليون يوان، أو 10% من إجمالي الأصول حتى نهاية عام 2022.بينما تعد "Zhongrong" تاسع أكبر صندوق، مع حوالي 600 مليار يوان من الأصول.

ويتزايد الضغط على حكومة الرئيس شي جين بينغ للحد من مخاطر العدوى ومنع الاضطرابات الاجتماعية. بينما احتج حوالي 20 شخصاً خارج مكتب "Zhongrong" في بكين هذا الأسبوع.

دفعت منتجات "Zhongrong" ما يصل إلى 7% من الفوائد السنوية، مما جذب الأفراد والشركات الأثرياء الذين يراهنون على أمان استثماراتهم مع تهاوي الأسهم الصينية وأسعار العقارات.