أرخص منزل في العالم معروض للبيع بدولار واحد فقط

هبط منزل لافت على سوق العقار الأميركية بشكل مفاجئ، حيث إنه معروض للبيع مقابل دولار واحد فقط، وهو ما جعله المنزل الأرخص في العالم على الإطلاق.

ويقع المنزل في مدينة "ديترويت" بولاية ميتشيغان الأميركية، وهو محاط بشجيرات متضخمة وأعشاب غريبة.

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وظهر المنزل على موقع "زيللو" المتخصص بعرض وتداول العقارات في الولايات المتحدة، ويبلغ ثمنه دولار واحد فقط، وهو مكون من غرفتي نوم وحمام واحد وتبلغ مساحته 742 قدماً مربعاً.

وكتب الوسيط العقاري كريس هوبل الذي عرض المنزل للبيع: "نعم، لقد قرأتَ ذلك بشكل صحيح.. أطلق العنان لمعلم الأعمال اليدوية بداخلك واقبل التحدي المتمثل في تحويل هذه المزرعة إلى تحفة".

وأضاف أن المشترين المحتملين سيختبرون "أفعوانية مثيرة من المشاعر عندما تكتشف أن كل زاوية وركن يستدعي لمستك الإبداعية".

وقال تقرير نشرته شبكة (CNBC) الأميركية، واطلعت عليه "العربية نت" إن المنزل يحتوي على الكثير من العيوب وهو بحاجة إلى الكثير من الإصلاحات والعمل، حيث يحتوي على حمام قذر وجدران مفقودة، كما توجد فتحة في الأرضية تفتح على مساحة أخرى، وتم بيع المنزل سابقاً في فبراير من العام الماضي مقابل 4092 دولاراً أميركياً.

وقال التقرير إنه مقابل دولار واحد، سيحصل المشترون أيضاً على ساحة مكدسة ومليئة بالأعشاب الضارة والتي تدعو "المخلوقات المحلية لحفلة حديقة مرتجلة".

ويقول عارض المنزل للبيع: "إذا كنتَ صاحب رؤية، أو مجازفاً، أو ببساطة شخصاً يزدهر على منحنى الحياة الصغير، فإن هذا المنزل يناديك باسمك.. استعد لرحلة مليئة بالالتواءات والانعطافات والكثير من الشخصيات. لا تشتري منزلاً فحسب، بل اشترِ تجربة".

وقال هوبل لشبكة "سي إن بي سي" إنه عمل مع البائع من قبل، ويقول إن الحصول على ضوء أخضر على سعر البيع 1 دولار يتطلب منهم أن يثقوا به.

ويضيف: "الفكرة الكاملة وراء ذلك هي، في رأيي، أن المنزل سيجد دائماً قيمته السوقية إذا خفضت سعره. ولكن إذا بالغتَ في سعر عقار ما، فأنت تطلق النار على قدمك".

ويقول تقرير "سي إن بي سي" إن الاستراتيجية التي استخدمها الوسيط العقاري يبدو أنها نجحت بفعالية، حيث خلال ثلاثة أيام فقط من إدراج المنزل للبيع على الإنترنت حصد ما يقرب من 100 ألف مشاهدة على الموقع الإلكتروني، وقام أكثر من 4100 مستخدم بحفظ الإعلان.

ويقول هوبل إنه تلقى ما يقرب من 200 عرض للمنزل حتى الآن، فيما بلغ أعلى عرض تلقاه لشراء المنزل 30 ألف دولار أميركي.

ويضيف: "لقد تلقيتُ مكالمات من الهند وآسيا وبريطانيا، إضافة إلى مهتمين من كل أنحاء الولايات المتحدة.. تجمع المشترين ليسوا مجرد مستثمرين في بونتياك بولاية ميتشيغان، بل هم مستثمرون في جميع أنحاء العالم".

ويقول الإعلان إنه سيستمر في تلقي عروض الشراء حتى يوم الأربعاء 23 أغسطس، ثم بعدها سيُقرر البيع لأعلى سعر معروض.