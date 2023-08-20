المستهلكون الأميركيون يقتربون من "يوم الحساب" مع تقلص مدخرات الوباء

يقترب المستهلكون الأميركيون من "يوم الحساب" مع تضاؤل الأموال الفائضة التي راكموها خلال الوباء. وستساعد طريقة استجابتهم في تحديد ما إذا كان بإمكان أكبر اقتصاد في العالم تفادي الركود.

وعلى مدى العامين الماضيين، سحب المستهلكون في الولايات المتحدة أكثر من تريليوني دولار من المدخرات الإضافية التي ادخروها خلال الوباء من أجل الحفاظ على الإنفاق في مواجهة التضخم المرتفع. وقد مكّن ذلك الاقتصاد من النمو حتى مع قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة في 4 عقود، وفقاً لتقرير موسع من "بلومبرغ"، اطلعت عليه "العربية.نت".

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ولكن مع تقلص الوسادة النقدية، أصبح المستهلكون أكثر اعتماداً على رواتبهم للحفاظ على مستوى معيشتهم.

ووفقاً لـ "ويندي إيلدبيرغ"، و"سفوكليس جولاس"، من مشروع "هاميلتون" التابع لمعهد "بروكينغز"، فإن هذا "يترك الأسر على مفترق طرق"، حيث تفكر في كيفية تغيير سلوكها الإنفاقي، وما إذا كانت ستغرق أكثر في الديون. وهذا ينطبق بشكل خاص على العمال ذوي الدخل المنخفض الذين لديهم مساحة أقل للتكيف.

فيما ينقسم الاقتصاديون حول مدى القلق. إذ يرى البعض أن هذا الضغط يقترن بالعقبات الأخرى التي تلوح في الأفق - مثل استئناف مدفوعات قروض الطلاب في أكتوبر لملايين المقترضين – والذي قد يدفع الاقتصاد نحو الركود. مع تكلفة الائتمان وصعوبة الحصول عليه بسبب تصرفات بنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيُطلب من المستهلكين تقليص نفقاتهم، ودفع الاقتصاد إلى الانكماش.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين الأميركيين في "UBS Group AG"، جوناثان بينجل، الذي يرى أن الركود المعتدل يبدأ في نهاية هذا العام: "ستضطر المزيد والمزيد من الأسر لمواجهة قيود ميزانيتها. ما سيمثل رياحا معاكسة للإنفاق الاستهلاكي".

بينما يرى الاقتصاديون الأكثر تفاؤلاً، انخفاضاً في التضخم وسوق عمل مرن يوفر للمستهلكين الأموال اللازمة لمواصلة الإنفاق، حتى مع تقلص مخزونهم النقدي.

وقال كبير الاقتصاديين في "موديز أنالتيكس"، مارك زاندي: "نمو الدخل الآن أقوى من التضخم". "وبالتالي، فإن الحاجة إلى المدخرات الزائدة لدعم استمرار الإنفاق الاستهلاكي القوي تتلاشى".

انعكست التوقعات المختلطة في البيانات الصادرة الأسبوع الماضي. إذ ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بقوة الشهر الماضي، وسجلت كل من "وول مارت"، و"تارغت كورب"، و"هوم ديبوت" أرباحاً فاقت تقديرات وول ستريت في الربع المالي المنتهي في يوليو. ومع ذلك، فإن المديرين التنفيذيين للشركات أطلقوا ملاحظات الحذر بشأن الأشهر المقبلة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة وول مارت، دوج ماكميلون، في مكالمة هاتفية مع المحللين في 17 أغسطس: "هناك أسباب تدعو للتفاؤل في مجالات مثل التوظيف وتضخم الأجور الذي حدث". "وهناك أسباب أخرى للقلق، حيث من المحتمل أن تضعف ميزانيات المستهلك بمرور الوقت".

تضخمت مدخرات الأميركيين خلال الوباء، مدعومة بعمليات التحفيز والمزايا الحكومية الأخرى بالإضافة إلى تقليص الإنفاق على وجبات المطاعم ورحلات الإجازات وما شابه. ما هو غير واضح هو مقدار ما تبقى من هذه الأموال.

في حديثه في سينترا، البرتغال في 28 يونيو، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إنه من المحتمل أن يكون هناك بعض المتبقي. لكنه أضاف أن "المحرك الرئيسي" للاستهلاك والاقتصاد هو قوة سوق العمل والدخل الذي يدر للعمال.

في تقييم أحدث، قال الباحثان في بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، حمزة عبد الرحمن ولويز أوليفيرا، في تدوينة بتاريخ 16 أغسطس، إن المدخرات الإضافية التي تراكمت خلال الوباء من المحتمل أن تُستنفد في هذا الربع.

ويجادل روبرت سوكين، كبير الاقتصاديين العالميين بشركة سيتي غروب، بأن هذا سلبي للغاية. وقال إن باحثي بنك الاحتياطي الفيدرالي يبالغون في تقدير مقدار الأموال التي يريد الأميركيون جنيها بانتظام في المدخرات. وبحسب تقديره، لا يزال لدى الأسر حوالي 1.4 تريليون دولار نقداً إضافياً يمكنهم الاعتماد عليها.

سمح ذلك للمستهلكين بمواصلة الإنفاق في مواجهة تشديد الائتمان من الاحتياطي الفيدرالي، مما دفع البنك إلى دفع بداية الركود الذي يتوقعه في الربع الأول من العام المقبل.

الشعور بالقرصة

ومع ذلك، تشعر الأسر ذات الدخل المنخفض بالفعل بالضيق.

وكتبت كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في "بلومبرغ إيكونوميكس"، آنا وونغ، وزملاؤها في مذكرة بتاريخ 14 أغسطس: "المدخرات الزائدة للنصف الأفقر من السكان تُستنفد تقريباً، في حين أن تكاليف خدمة الديون المتزايدة بسرعة تولد ضغوطاً مالية على الأسر".

يأتي ذلك، في الوقت الذي قفز فيه الائتمان المتجدد للمستهلكين بأكثر من 10% خلال العام الماضي حيث استخدم الأميركيون بشكل أكبر بطاقات الائتمان الخاصة بهم على الرغم من الارتفاع الكبير في تكلفة مثل هذا الاقتراض. كما ظهرت حالات تأخير في السداد على قروض السيارات وبطاقات الائتمان.

حتى الآن على الأقل، فإن علامات الضيق هذه ليست مدعاة للقلق، وفقاً لـ "إديلبيرغ"، و"جولاس" من معهد بروكينغز. لكنهم قالوا في تقرير هذا الشهر إنه إذا تراكمت على الأسر التي تعاني ضائقة مالية المزيد من الديون، فسيكون ذلك مصدر قلق أكبر.

وقال جولاس في مقابلة "نحن قلقون بعض الشيء بشأن الأسر إذا استمروا في الإنفاق بقدر ما هو الآن بالنسبة لدخلهم". "ولكن مع أداء الاقتصاد بشكل جيد بشكل عام فيما يتعلق بنمو الوظائف، فمن غير الواضح ما إذا كنا سنشهد ركوداً أم لا".