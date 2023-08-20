سوق الأسهم السعودية تسجل مكاسب جماعية.. و"تاسي" يحافظ على مستوى 11500 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الأحد على مكاسب جماعية في ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي، وحافظ المؤشر على مستوى 11500 نقطة، مع انتهاء عمليات التصحيح.

وأضاف مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" عند الإغلاق 50 نقطة أو 0.44% ليصل إلى 11501 نقطة.

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وشهدت السوق في نهاية جلسة اليوم تداولات بقيمة 3.7 مليار ريال عبر تداول 151.13 مليون سهم.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران، إن السوق السعودية تشهد نوعا من الهدوء بعد اكتمال الكشف عن النتائج الفصلية للشركات، وإعادة ترتيب المراكز بين المحافظ الكبيرة.

وأضاف العمران في مقابلة مع "العربية"، أن السوق عوضت من خسائرها التي جاوزت 700 نقطة في موجة الهبوط الأخيرة، ليرتد حوالي 300 نقطة حتى الآن.

وأشار إلى أن السوق حاولت الثبات فوق مستوى 11500 نقطة في جلسة اليوم، على الرغم من أن النتائج الإجمالي للشركات المدرجة كانت مخيبة للآمال بسبب انخفاض الأرباح المجمعة.

سجلت أسهم 105 شركات ارتفاعاً في قيمتها بجلسة اليوم، فيما تراجعت أسهم 111 شركة من إجمالي 228 شركة.

وتصدر قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا (صناعة الورق، البحري، تكوين، بوبا العربية، دلة الصحية) بنسب تراوحت بين 7.08% إلى 4.4%.

فيما تصدرت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضا (التطويرية الغذائية، ثمار، الموارد، بحر العرب، تنمية) بنسبة تراوحت بين 9.89% إلى 4.55%.

وتصدر سهم "الباحة" قائمة الأكثر تداولا من حيث الكمية بمقدار 17.2 مليون سهم، فيما تصدر سهم "أرامكو" التداولات من حيث القيمة بـ530.6 مليون ريال.