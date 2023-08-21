أصول الأسواق الناشئة تتجه إلى مأساة في شهر أغسطس.. ماذا حدث؟

تحول شهر أغسطس إلى حالة من الفوضى بالنسبة للأسواق الناشئة. إذ تتجه السندات والأسهم في الاقتصادات النامية إلى أسوأ خسائر شهرية لها منذ سبتمبر الماضي بعد أن كشف البنك المركزي النيجيري أن لديه احتياطيات أقل من المتوقع، وفوز شخص خارجي في الانتخابات التمهيدية في الأرجنتين واغتيال مرشح رئاسي في الإكوادور.

الاضطراب، إلى جانب قفزة في عوائد سندات الخزانة الأميركية والبيانات الاقتصادية الكئيبة في الصين - مع تكثيف الحكومة لجهودها لتحقيق الاستقرار في الأسواق الأسبوع الماضي - يجبر المستثمرين على إعادة النظر في قضية الأصول ذات المخاطر العالية. هذه المرة، يجب أن يعترفوا بأن العوائد المرتفعة غالباً ما تأتي مصحوبة بخلافات عالية.

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من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الوساطة إنسايت سيكيوريتيز، كارلوس ليغاسبي: "لطالما كانت المخاطر سياسية أكثر منها اقتصادية". "إنه هدف متحرك دائماً".

في غضون أسابيع قليلة فقط، شهدت قضية الاستثمار في أصول الأسواق الناشئة منحى صادما للمستثمرين. إذ خفضت السندات الحكومية المقومة بالدولار ارتفاعها في عام 2023 إلى حوالي 2.5% من ذروة بلغت 5.8%، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ"، واطلعت عليها "العربية.نت". وفي هذه الأثناء، قضى مؤشر العملات التابع لـ "MSCI" على الكثير من المكاسب المحققة لهذا العام.

كما باتت الأسهم مهيأة لأسوأ أداء لشهر أغسطس منذ عام 2015 مع إعادة ضبط أسواق رأس المال العالمية.

وتأتي الانخفاضات كتذكير بهشاشة ارتفاعات الأسواق الناشئة، والتي يمكن أن تنهار في لحظة مع التقلبات التي ترفع ملف مخاطر الأصول، مما قد يؤدي إلى المزيد من عمليات البيع. بينما واصل مؤشر "Cboe Emerging Markets ETF" للتقلب ارتفاعه في أغسطس للشهر الثاني على التوالي.

بالنسبة إلى مديرة المحفظة في "Lord Abbett & Co"، ميلا سكولينكا، تتمثل إحدى طرق التخفيف من المخاطر في التركيز على الاستثمار في البلدان، لا سيما في أميركا اللاتينية والشرق الأوسط، التي تتبنى التغيير الملائم للسوق.

وقالت: "فئة الاستثمار في الأسواق الناشئة اليوم ليست هي نفسها التي كانت عليها قبل 20 عاماً". "نجح العديد من بلدان الأسواق الناشئة ذات الأهمية النظامية في تنفيذ إصلاحات صديقة للسوق، وكان لدى صانعي السياسات العزم على التمسك بهذه الإصلاحات في الأوقات الصعبة".

المخاطر المحلية

ومع ذلك، نادراً ما كانت التوقعات غامضة في أي مكان كما هي الحال في الأرجنتين والإكوادور في الأسابيع الأخيرة. كلا البلدين المتخلف عن السداد متسلسل في خضم الانتخابات الرئاسية، مع ترك المستثمرين في التخمين.

في الأرجنتين، تراجعت السندات الخارجية منذ أن فاز خافيير ميلي بشكل غير متوقع في انتخابات أولية رئاسية تمت مراقبتها عن كثب في 13 أغسطس، مع تعهدات بإلغاء البنك المركزي، ودولرة الاقتصاد.

كما أن الرفض الواضح لحكومة صديقة للسوق في الدولة كافٍ لكي توصي شركة "إنسايت سيكيوريتيز" بنقل رأس المال خارج الأرجنتين.

وبدلاً من ذلك، يفضل "ليغاسبي"، الاستثمار في تركيا، حيث سلم الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أعيد انتخابه مؤخراً، زمام الاقتصاد إلى أحد دعاة السياسات التقليدية، مما يشير على الأرجح إلى تحول من الإجراءات التي تم إلقاء اللوم عليها في التضخم المتسارع ونزوح الأموال الأجنبية.

وقال: "كلتا الحالتين سلة، لكن إحداهما تتدهور أكثر والأخرى يبدو أنها تعود إلى رشدها".

في غضون ذلك، تواجه الإكوادور أيضاً مستقبلاً غير مؤكد. تصوت الأمة يوم الأحد في انتخابات عامة مبكرة، بعد أقل من أسبوعين على اغتيال مرشح.

وشهدت ديون الحكومة بالدولار ارتفاعاً غير مريح بعد المأساة، وهو دليل على أن البعض في وول ستريت يتوقعون أن يتصدى الزعيم القادم للأمة لارتفاع معدلات الجريمة واستقرار الاقتصاد.

"في أميركا اللاتينية. قال ماورو فافيني، مدير محفظة أول في فانغارد، إن التركيز يتحول من الاقتصاد إلى الأمن. "نحن نرى السياسيين بدأوا في التحول من الشعبوية إلى مزيد من المخاوف الأمنية."

يعمل المستثمرون في مناطق أخرى أيضاً على فهم ما تم الكشف عنه مؤخراً. في نيجيريا، فقدت النيرة مصدراً أساسياً للدعم حيث كشفت البيانات المالية للبنك المركزي التي طال انتظارها أن احتياطيات النقد الأجنبي الفعالة كانت أقل بكثير مما تم الكشف عنه سابقاً.

كما فاجأت روسيا المحللين بإعادة فرض ضوابط على رأس المال ورفع أسعار الفائدة بشكل حاد.