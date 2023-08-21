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إعمار

العبار للعربية: خطط لزيادة حصة السعودية من إجمالي أعمال "إعمار"

أكد أن النمو الكبير في المملكة يدعم الاقتصاد في المنطقة العربية بالكامل

دبي - العربية.نت
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كشف مؤسس شركة "إعمار العقارية"، محمد العبار، في مقابلة مع "العربية"، عن خطط لزيادة الاستثمارات العقارية للشركة في السعودية خلال الفترة المقبلة.

وأكد مؤسس شركة إعمار العقارية أن النمو الكبير في المملكة يدعم الاقتصاد في المنطقة العربية بالكامل، موضحا: "أعمال إعمار تتأثر إيجابيا ببخطط التحفيز والزخم الاقتصادي الكبير في السعودية".

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وقال العبار إن أعمال "إعمار" في السعودية تمثل نحو 10% من أعمال المجموعة.

وأوضح أن أغلب استثمارات المجموعة ترتكز في دبي وهناك كذلك المملكة العربية السعودية والهند وتركيا ومصر.

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