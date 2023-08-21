تحطم أول مهمة روسية إلى القمر بعد انهيار الاتحاد السوفيتي

انتهت أول مهمة لروسيا إلى القمر منذ عام 1976، عندما كانت لا تزال جزءاً من الاتحاد السوفيتي، بالفشل بعد خروج مركبتها الفضائية غير المأهولة "Luna-25" عن السيطرة واصطدامها بسطح القمر.

وكان من المقرر أن تهبط المركبة على القطب الجنوبي للقمر اليوم الاثنين.

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وتؤكد الانتكاسة التي تعرضت لها وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، والتي تعاني من ضائقة مالية تراجع برنامج الفضاء الروسي منذ ذروته في الحرب الباردة عندما كان الاتحاد السوفيتي هو أول من أرسل شخصاً إلى الفضاء.

وتم إطلاق "Luna-25" من الأرض في وقت سابق من هذا الشهر، وتأمل روسيا أن تصبح أول دولة تهبط على القطب الجنوبي للقمر. بمجرد الوصول إلى هناك، كان من المفترض أن تقضي مهمة المسبار القمري عاماً في دراسة سطح القمر والغلاف الخارجي له وإجراء أبحاث أخرى، وفقاً لما ذكرته "فايننشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ولكن بعد ظهر يوم السبت، عندما كانت المركبة تنتقل من مدار دائري على ارتفاع حوالي 100 كيلومتر فوق سطح القمر إلى مدار ما قبل الهبوط، فُقد الاتصال.

وقالت وكالة الفضاء إن الصاروخ الدافع الذي كان من المفترض أن يضع المركبة في مسارها، دفعها إلى الخروج عن المسار المحدد.

وقالت روسكوزموس في بيان: "وفقاً لنتائج التحليل الأولي، نظراً لانحراف المعلمات الفعلية للاندفاع عن تلك المحسوبة، انتقلت المركبة الفضائية لونا -25 إلى مدار غير محسوب". ثم "اختفت من الوجود نتيجة اصطدامها بسطح القمر".

وأضاف أن "الإجراءات التي نفذت يومي 19 و20 أغسطس للبحث عن المركبة الفضائية والتواصل معها لم تسفر عن أي نتائج"، مضيفة أنه تم تشكيل لجنة مشتركة بين الإدارات للتحقيق في الحادث.

تم إطلاق "Luna-25" في 10 أغسطس من قاعدة "فوستوشني كوزمودروم" في الشرق الأقصى لروسيا وكانت أول مهمة إلى القمر للبلاد منذ عام 1976، عندما أطلق الاتحاد السوفيتي لونا 24. عاد المسبار الآلي هذا بنجاح إلى الأرض حاملاً عينات من التربة القمرية للعلماء لدراستها.

في مهمة Luna-25، كانت روسيا تتسابق للتغلب على الهند، التي تقترب مركبتها الفضائية Chandrayaan-3 من منطقة القطب الجنوبي للقمر ومن المقرر أن تهبط يوم الأربعاء.

يثير تحطم طائرة Luna-25 شكوكاً حول مستقبل برنامج الفضاء الروسي، لا سيما في وقت تخوض فيه البلاد حرباً مستنزفة ومكلفة في أوكرانيا، حيث أدت العقوبات والازدراء الدولي بسبب غزوها إلى قطع الوصول إلى التكنولوجيا والأبحاث الغربية.

ونقلت صحيفة الأعمال الروسية "آر بي سي" عن ألكسندر زيليزنياكوف، الخبير في صناعة الصواريخ والفضاء ومؤرخ رواد الفضاء، قوله: "أي فشل في الفضاء، يؤثر بشكل مسبق على الخطط المستقبلية لدولة معينة أو لبرنامج معين".

قال زيليزنياكوف: "في حالتنا، سيتعين علينا على الأرجح تغيير نهج إنشاء مركبات هبوط جديدة، لأنه على مدار 47 عاماً التي مرت منذ إطلاق المسبار السابق، تغير الكثير". "لقد تقدم العلم وتطورت التكنولوجيا، ولسوء الحظ، فقدنا على مر السنين كفاءتنا إلى حد ما في المهمات بين الكواكب والهبوط على كواكب أخرى."

وأضاف "سيتعين علينا أن نخفف من طموحاتنا إلى حد ما وأن ندرك أنه سيتعين علينا تعلم كل شيء مرة أخرى".

بينما قال نُقل ميخائيل ماروف، البالغ من العمر 90 عاماً، وهو أحد الشخصيات البارزة في برنامج الفضاء السوفيتي، إلى المستشفى من صدمة سماعه عن حادث تحطم لونا -25، والذي وصفه بأنه "عمل حياته".

وقال للمجلة "من المحزن أنه لم يكن من الممكن هبوط الجهاز". "بالنسبة لي، ربما كان الأمل الأخير في إحياء برنامجنا القمري."