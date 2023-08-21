"سوفت بنك" تستعد لكشف النقاب عن أكبر اكتتاب في العالم هذا العام

من المتوقع أن تكشف شركة آرم (Arm Ltd) النقاب عن تسجيلها للاكتتاب العام الأولي في أقرب وقت من اليوم الاثنين بحسب "بلومبرغ"، مما يمنح السوق نظرة خاطفة على الصحة المالية لمصمم الرقائق بعد 7 سنوات من استحواذ مجموعة "سوفت بنك" عليها.

الاكتتاب العام، المقرر إجراؤه في سبتمبر، في طريقه ليكون الأكبر خلال العام ويمكن أن يكون أحد أكبر إدراجات شركات التكنولوجيا على الإطلاق في بورصة أميركية.

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ذكرت وكالة "بلومبرغ نيوز"، أن "آرم" كانت تستهدف تقييم بين 60 مليار دولار إلى 70 مليار دولار في طرح عام أولي لجمع ما بين 8 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار، ولكن قد يكون هذا الهدف أقل منذ أن قررت "سوفت بنك" الاحتفاظ بمزيد من الشركة بعد شراء حصة "صندوق الرؤية".

ولن تضطر "Arm" إلى الكشف عن الحجم والسعر المقترحين لبيع الأسهم حتى يتم تقديم ملفات لاحقة مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

ومن المقرر أن يكون الإدراج هو الأكبر في الولايات المتحدة منذ طرح شركة "Rivian Automotive" لتصنيع السيارات الكهربائية بقيمة 13.7 مليار دولار في نوفمبر 2021.

ويمكن أن يحفز ظهور "آرم" العشرات من الشركات الناشئة مثل شركة توصيل البقالة عبر الإنترنت "Instacart Inc"، ومزود التسويق وأتمتة البيانات "Klaviyo" لمتابعة خطط الاكتتاب العام الخاصة بهم.

انخفاض الإيرادات

تبيع "آرم" المخططات اللازمة لتصميم المعالجات الدقيقة، وترخص التكنولوجيا المعروفة باسم مجموعات التعليمات التي تملي كيفية تواصل البرامج مع تلك الرقائق. ساعدت كفاءة الطاقة لتقنية "Arm" في جعلها موجودة في كل مكان في الهواتف، حيث يكون عمر البطارية أمراً بالغ الأهمية.

وسيقوم المستثمرون المحتملون بفحص الكيفية التي تخطط بها شركة "آرم" ومقرها كامبريدج في المملكة المتحدة للتنويع بما يتجاوز تصميمات شرائح الهاتف المحمول الخاصة بها، والتي تستخدمها شركات التكنولوجيا العملاقة مثل "أبل"، و"أمازون". بينما تظهر مسودات المستندات أن الإيرادات السنوية لشركة Arm انخفضت بنسبة 1% في السنة المالية الأخيرة.

كان الرئيس التنفيذي رينيه هاس يوجه الشركة لتسجيل المزيد من العملاء الذين يصنعون شرائح لأجهزة الكمبيوتر والخوادم ومراكز البيانات، وهي منطقة مربحة أكثر من سوق الهاتف المحمول.

وسيكون الإدراج حدثاً ترحيبياً للمصرفيين الاستثماريين المتعطشين للرسوم، والذين تقلصت عمولاتهم ومكافآتهم مع ندرة الاكتتابات الأولية هذا العام.

وفيما يعد أسوأ عام للاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة منذ أعماق الأزمة المالية في عام 2009، جمعت الاكتتابات العامة 14.4 مليار دولار منذ يناير.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" أن هناك ما لا يقل عن 28 بنكاً استثمارياً مشاركون في الاكتتاب العام لشركة "آرم".

وسيشمل الاكتتاب العام العديد من المستثمرين الاستراتيجيين، الذين سيشترون حوالي 100 مليون دولار من الأسهم العادية لكل منهم، وفقاً لمصادر "بلومبرغ".

ولم يتم تحديد التشكيلة، لكن عملاء وشركاء "Arm" مثل "إنتل"، و"إنفيديا"، و"أمازون" من بين المرشحين.