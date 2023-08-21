"ماجد الفطيم" للعربية: 3 عوامل رئيسية دعمت نمو أرباح المجموعة بالنصف الأول
ارتفاع أرباح "ماجد الفطيم" النصف سنوية بـ 74% إلى 1.7 مليار درهم
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قال الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة، أحمد إسماعيل، في مقابلة مع "العربية"، إن هناك 3 عوامل رئيسية ساهمت في دعم نمو أرباح المجموعة في النصف الأول من 2023، بنسبة 74% إلى 1.7 مليار درهم.
وأوضح إسماعيل، أن عوامل دع الربحية تمثلت في التركيز على النشاطات الأكثر ربحية بما فيها نشاط المراكز التجارية والسكنية، وثانيا كفاءة التشغيل والأداء بشكل عام لكافة القطاعات، وثالثا الوضع الاقتصادي الجيد في منطقة الخليج.
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وارتفعت أرباح شركة "ماجد الفطيم" النصف سنوية بـ 74% إلى 1.7 مليار درهم.
وأوضحت الشركة أن النتائج تلقت دعما من زيادة الإقبال على زيارة مراكز التسوق بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام الحالي، مدفوعًا بمول الإمارات الذي سجل أعلى نسبة إقبال على الإطلاق خلال الفترة.
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