17 مليار ريال أرباح البنوك السعودية المدرجة في "تداول" بالربع الثاني

واصلت البنوك السعودية المدرجة في "تداول" تسجيل أرباح قوية في الربع الثاني من العام الحالي، مع استمرار نمو أعمالها على أساس سنوي للفصل العاشر على التوالي.

ومع انتهاء إعلان البنوك السعودية المدرجة، وعددها 10 بنوك، عن نتائج أعمالِها للربع الثاني، ظهرت نتائج قوية، حيث سجلت جميعُ البنوك المدرجة، ارتفاعا في أرباحها الفصلية، بالمقارنة مع نفس الفترة من 2022، عدا بنك الراجحي، الذي كان الاستثناء الوحيد وسجل تراجعاً في الأرباح.

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وكان الارتفاع بنسب متفاوتة، أعلاها كان البنك السعودي الأول، حيث قفزت أرباحه بـ 43%. أما من حيث الرقم المطلق، فأعلى أرباح كانت من نصيب البنك الأهلي السعودي، بـ5 مليارات ريال، من أصل 17 مليار ريال، هو إجمالي أرباح القطاع.

وبالنسبة للمخصصات، فكانت النتائج متباينة، حيث سجلت 6 بنوك ارتفاعا في المخصصات، وهي: البنك السعودي للاستثمار، وبنك الرياض، والإنماء، والجزيرة، والسعودي الفرنسي، والسعودي الأول، بينما سجلت 4 بنوك تراجعا في المخصصات، هي : الراجحي، والأهلي، والبلاد، والأهلي العربي الوطني.

وكان أعلى ارتفاع في المخصصات من نصيب البنك السعودي للاستثمار، بنسبة 48%، بينما سجلت مخصصات الأهلي تراجعا بـ87%.

واستمر نمط ارتفاع القروض والودائع لدى جميع البنوك، للربع الثاني على التوالي.

وأكبر نسبة نمو في الإقراض فكانت من نصيب السعودي للاستثمار، بارتفاعها 24%، في مقابل نمو لودائع العملاء لديه بـ 22.5%.

وجاءت أكبر نسبة نمو في الودائع، لدى مصرف الإنماء بنمو 26%، بالمقارنة مع نمو قروضه بـ 23%.