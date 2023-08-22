إيرادات "بايدو" الصينية تقفز بأسرع وتيرة فصلية خلال عامين

سجلت شركة التكنولوجيا الصينية "بايدو" أسرع وتيرة نمو فصلية على أساس سنوي خلال عامين بالنسبة للإيرادات، والتي سجلت زيادة 15% في الربع الثاني، مدعومة بالنمو في الإعلانات، وفقا لبيانات "رفينيتيف".

ارتفعت أسهم بايدو المتداولة في الولايات المتحدة بأكثر من 4% في تداول ما قبل السوق.

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وحققت الشركة إيرادات بقيمة 34.1 مليار يوان (4.7 مليار دولار) مقابل 33.28 مليار يوان متوقعة.

ضمن الأعمال الأساسية لشركة بايدو، ارتفعت إيرادات التسويق عبر الإنترنت بنسبة 15% إلى 19.6 مليار يوان في الربع الثاني، وأضافت إيرادات التسويق غير عبر الإنترنت بنسبة 12% إلى 6.8 مليار يوان.

بلغت الأرباح لكل شهادة إيداع أميركية على أساس غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 22.55 يوان، مقابل 15.79 يوان في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة بايدو، روبن لي، في بيان: "في الربع الثاني من عام 2023، قامت بايدو بتسريع نمو الإيرادات والأرباح، مدفوعاً بالأداء القوي لأعمال التسويق عبر الإنترنت والرافعة التشغيلية".

وأضاف: "الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغات الكبيرة يتمتعان بقدرة تحويلية هائلة في العديد من الصناعات، مما يوفر لنا فرصة كبيرة في السوق".

تحرز شركة بايدو تقدماً في استخدام بديل "ChatGPT" باللغة الصينية يسمى "Ernie bot"، وهو مفتوح للجمهور وتم إطلاقه في مارس.

في الأسبوع الماضي، أعلنت بايدو أن 5 مكونات إضافية لـ "Ernie bot" - بما في ذلك تلك الخاصة بتحويل النص بسرعة إلى فيديو والبحث في ملفات "PDF" - ستصبح متاحة على نطاق أوسع للمستخدمين.

وكشفت بايدو الأسبوع الماضي أيضاً عن مساعد يعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنه المساعدة في المهام بما في ذلك حجز الاجتماعات وتذاكر الطيران والفنادق. ولم يتضح على الفور كيف يمكن للمستخدمين الحصول على المنتج المساعد.

وتتطلع الشركة أيضاً إلى توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي ليشمل قطاع السيارات. إذ أعلنت الشركة هذا الشهر عن اتفاقية استراتيجية مع شركة "Changan Automobile" المملوكة للدولة لتطوير قدرات القيادة الذاتية بناءً على نموذج الذكاء الاصطناعي وراء روبوت Ernie التابع لشركة "بايدو".

أعمال روبوتاكسي

وتقوم "بايدو" أيضاً بتشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة تحت العلامة التجارية "Apollo Go" في الصين. وفي الربع الثاني، قالت بايدو إنها قامت بتشغيل ما يقرب من 714 ألف رحلة بسيارة أجرة آلية، ارتفاعاً من 660 ألف رحلة في الربع الأول.

سُمح للشركة بالبدء في فرض أسعار رحلات سيارات الأجرة العامة في بكين في نوفمبر 2021. ويمكن للركاب حجز الرحلات، التي عادة ما تكون مدعومة بشكل كبير، عبر أحد التطبيقات.

ولا تزال معظم سيارات الأجرة الآلية، المتوفرة في أجزاء من العديد من المدن الصينية الكبرى، تضم موظفين بشريين بداخلها.

وفي يونيو/حزيران، قالت الشركة إنها حصلت على موافقة لتشغيل سيارات الأجرة الآلية بدون موظفين في إحدى ضواحي شنتشن. جاء ذلك بعد موافقة مماثلة في أغسطس 2022 لإزالة الموظفين البشريين في بعض سيارات الأجرة الآلية في أجزاء من ووهان وتشونغتشينغ.