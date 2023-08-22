بنك "منشآت" للعربية: برنامج "كفالة" قدم ضمانات بـ5.6 مليار ريال في النصف الأول
البنك يعمل على عدة مسارات وعلاقات تعاقدية بهدف تعزيز دور الجهات التمويلية في قطاع المنشآت الصغيرة
قال الرئيس التنفيذي المكلف لقطاع المنتجات والخدمات في بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، بدر الردهان، إن البنك يعمل على عدة مسارات وعلاقات تعاقدية من خلال الشركاء بهدف تعزيز دور الجهات التمويلية لتعزيز لاستهداف قطاع المنشآت الصغيرة.
وأضاف الردهان في مقابلة مع "العربية"، أن البنك يعمل مع البنوك التجارية من خلال نموذج مشاركة المخاطر، بينما يعمل بنموذج منخفضة التكلفة مع شركات التمويل.
وأشار الردهان، إلى أن برنامج كفالة أحد البرامج التابعة للبنك قدم ضمانات تجاوزت نحو 5.6 مليار ريال في النصف الأول من العام.
وأوضح أن ما يميز بنك المنشآت أنه لا يستهدف قطاع أو نشاط اقتصادي بحد ذاته، مشيرا إلى أن استهداف جميع القطاعات التي تعمل داخل المملكة.
وذكر الردهان، أنه يتم دراسة كل قطاع، لأن كل قطاع يحتاج إلى برامج معينة.
وبين الرئيس التنفيذي أنه "رغم التغيرات العالمية والأثر الذي حصل في معظم دول العالم بسبب أسعار الفائدة لازال البنك يحافظ على منتجاته وبرامجه بحكم العلاقة مع الجهات التمويلية وتحديد المعايير والمتطلبات بشكل عام.
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