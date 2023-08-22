محللون: ترقبوا ارتفاع أسعار البصل!

يترقب المحللون التداعيات المحتملة لفرض الهند ضريبة تصدير بنسبة 40% على البصل. تم الإعلان عن الضريبة الجديدة يوم السبت لضمان التوافر المحلي وتهدئة أزمة التضخم المحلية، وستدخل حيز التنفيذ على الفور حتى 31 ديسمبر، وفقًا لوزارة المالية في البلاد.

ارتفعت أسعار التجزئة للبصل في الهند بنحو 20% على أساس سنوي، حيث بلغ متوسطها حوالي 30.72 روبية هندية (37 سنتًا) للكيلوغرام الواحد في جلسة 19 أغسطس، مقارنة بـ 20.44 روبية في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات وزارة التجارة الهندية.

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وقال مدير الأبحاث في "CRISIL Market Intelligence and Analytics" بوشان شارما، إن هطول الأمطار الغزيرة في شهر يوليو 2023 في المناطق الإنتاج الرئيسية في ماهاراشترا وكارناتاكا أدى إلى إتلاف محاصيل البصل المخزنة.

ووفقا لإدارة الأرصاد الجوية الهندية، تعرضت عدة أجزاء من الهند لهطول الأمطار خلال شهر يوليو.

وفي الوقت نفسه، بلغت أرقام التضخم في الهند لشهر يوليو أعلى مستوى لها منذ 15 شهراً بنسبة 7.44% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يُعزى إلى حد كبير إلى الارتفاع الكبير في تكاليف الغذاء المحلية.

في أبريل، انخفضت أسعار البصل بنسبة 32.2% على أساس سنوي على خلفية زيادة العرض نتيجة النضج المبكر للمحصول، وفقًا لتقرير "Mintec" الذي نُشر في أبريل.

لكن الدولة الواقعة في جنوب آسيا تعاني الآن من ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه والحبوب. وكانت أسعار الطماطم في الهند قد ارتفعت في السابق بأكثر من 300% بسبب سوء الأحوال الجوية. كما حظرت الحكومة الهندية في يوليو صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي في محاولة لضمان الإمدادات المحلية الكافية.

وقال المدير الإقليمي الآسيوي لشركة المركز الدولي للبطاطس الزراعية ساماريندو موهانتي، في مقابلة مع شبكة "CNBC" الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت"، إن الحكومة ترغب في كبح جماح الأسعار وضمان توفرها بشكل كافٍ في السوق المحلية. لقد أثرت تأخر صدور المحاصيل إلى ارتفاع أسعار البصل.

وتعتمد بنغلادش وماليزيا وسريلانكا وأجزاء من الشرق الأوسط على الهند في الحصول على البصل، وستؤدي الضرائب إلى رفع أسعار البصل في هذه البلدان.

وأظهرت البيانات التي قدمتها "CRISIL" أن الهند هي أكبر مصدر للبصل في العالم، وتساهم بأكثر من 12% من تجارة البصل العالمية.

ومع ذلك، أشار شارما إلى أنه من المتوقع أن يكون ارتفاع الأسعار قصير الأجل، حتى أكتوبر، حيث من المتوقع أن يدخل المزيد من محاصيل البصل إلى السوق.

يعد البصل عنصرًا أساسيًا في الهند، ويستخدم في أطباق جنوب آسيا التقليدية مثل البرياني. وإلى جانب الطماطم والبطاطس، تشكل الخضروات الثلاثة جزءًا من سلة مؤشر أسعار المستهلكين في البلاد. وفي عام 2019، حظرت الهند تصدير البصل بعد انخفاض الحصاد بسبب هطول الأمطار الغزيرة.