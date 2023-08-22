نائب رئيس جنوب إفريقيا: "بريكس" ستركز على خفض الاعتماد على الدولار

قال نائب رئيس جنوب إفريقيا، بول ماشاتيل إن زعماء دول "البريكس" سيركزون على سبل تقليل الاعتماد على الدولار عند اجتماعهم، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تناقش كتلة "البريكس" التي تضم البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب إفريقيا، التوسع في القمة في جوهانسبرغ.

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وتشير تقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس"، إلى أن المجموعة الموسعة ستمثل حوالي نصف الناتج العالمي بحلول عام 2040، أي ضعف حصة مجموعة السبع، وهو انعكاس عن مطلع هذا القرن.

وتتوقع الكتلة أن يساعد ثقلها المتزايد في تقليل الاعتماد على العملة الأميركية. وسيبحث القادة سبل تعزيز المدفوعات بعملات الأعضاء، كجزء من طموح أوسع لتحدي القيادة الجيوسياسية للولايات المتحدة. وعلى المدى الطويل، تتلخص إحدى الأفكار في إطلاق عملة مشتركة لتحدي الدولار، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وقال مشاتيل لقادة الأعمال من دول البريكس في وقت متأخر من يوم الاثنين: "اليوم ينتبه العالم لهذه الكتلة لأنها في طليعة الخطاب العالمي لتقليل الاعتماد على الدولار". "نحن لسنا هنا للتنافس مع الغرب. نريد مساحتنا في الأعمال التجارية العالمية".

وفي يونيو/حزيران، قال بنك بي إن بي باريبا في مذكرة إن الظروف مهيأة لتقليص هيمنة الدولار في التجارة العالمية، حتى لو كانت العملية "حرقاً بطيئاً ومتزايداً".

وبحسب الرئيس النيجيري السابق، أولوسغون أوباسانغو: "إذا أردت الشراء من الهند. فلماذا يجب أن أستخدم الدولارات؟"، في كلمته أمام الحاضرين وسط هتافات عالية من الجمهور. "إنه نظام دفع وتسوية سيسمح لي بشراء كل ما أريد شراءه في الهند، وكل ما أريد شراءه في البرازيل، دون البحث عن الدولار".

ومع ذلك، حتى الآن، أدت الانقسامات العميقة بين الأعضاء إلى الحد من قدرة الكتلة القائمة على الإجماع على زيادة نفوذها في مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، أو البنك الدولي، أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. أقرض بنك تنمية بريكس 32.8 مليار دولار فقط في 8 سنوات من التشغيل، وهو جزء ضئيل من المبلغ الذي صرفه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال هذه الفترة.

وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور في كلمة ألقتها في المنتدى إنه خلال القمة "ستجرى مناقشة استراتيجية حول كيفية تعزيز المؤسسات المتعددة الأطراف".