انقسام بين الخبراء.. هل الطاقة النووية هي الحل لمستقبل مستدام؟

بينما يسعى العالم نحو تحقيق هدفه المتمثل في خفض الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2050، يتم الترويج للطاقة النووية باعتبارها وسيلة لسد فجوة الطاقة - ولكن البعض، مثل منظمة السلام الأخضر، أعربوا عن شكوكهم، محذرين من أنه "لا مكان لها في بيئة آمنة مستهدفة، ومستقبل نظيف ومستدام".

الطاقة النووية ليست نظيفة فقط. إنها موثوقة وتتغلب على الطبيعة المتقطعة لمصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الشمسية، وفقاً لمؤسس منظمة التقدم البيئي، مايكل شيلينبرغر، والذي تساءل: "كيف يمكنك توفير طاقة رخيصة وموثوقة وخالية من التلوث لعالم يبلغ عدد سكانه 8 مليارات نسمة؟ وقال لشبكة "CNBC": "إن الطاقة النووية هي في الواقع النسخة الوحيدة القابلة للتطوير من ذلك، أما مصادر الطاقة المتجددة فلا يمكن الاعتماد عليها"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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بدورها، بدأت الحكومات في ضخ الأموال إلى هذا القطاع بعد سنوات من "التعامل مع الماء"، وفقاً لتقرير صادر عن شركة إدارة الأصول السويسرية "شرودرز" يوم 8 أغسطس.

وقال التقرير، إن هناك 486 مفاعلاً نووياً إما مخطط لها أو مقترحة أو قيد الإنشاء حتى شهر يوليو الماضي، تبلغ طاقتها 65.9 مليار واط من القدرة الكهربائية - وهو أعلى قدر من القدرة الكهربائية قيد الإنشاء شهدته الصناعة منذ عام 2015.

فقبل بضع سنوات فقط، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الطاقة النووية "معرضة لخطر الانحدار في المستقبل". وقال التقرير في عام 2019 حينها إن "الطاقة النووية بدأت في التلاشي، مع إغلاق المفاعلات وعدم القيام سوى القليل من الاستثمارات الجديدة، في الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى المزيد من الكهرباء منخفضة الكربون".

وأشار تقرير "شرودرز" إلى أن الطاقة النووية ليست قابلة للتطوير فحسب، بل إنها أكثر نظافة بكثير، حيث ينبعث منها ما بين 10 إلى 15 غراماً فقط من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلووات في الساعة. وهذا قادر على المنافسة مع كل من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأفضل بكثير من الفحم والغاز الطبيعي.

وقالت "شرودرز" إن الطاقة النووية هي أيضاً ثاني أكبر مصدر للطاقة منخفضة الكربون بعد الطاقة المائية، أكثر من طاقة الرياح والطاقة الشمسية مجتمعتين.

وتتمثل وجهة نظر "شيلينبرغر" في أن الطاقة المتجددة وصلت إلى حدود ما يمكنها تحقيقه في العديد من البلدان. على سبيل المثال، الطاقة الكهرومائية ليست قابلة للحياة في كل البلدان، والدول التي تمتلكها يتم "استغلالها"، وهذا يعني أنها غير قادرة على استغلال المزيد من الأراضي أو موارد المياه لتحقيق هذا الغرض.

وأضاف أن الطاقة النووية هي بديل رائع، حيث تحتوي على "كميات صغيرة جداً من النفايات، وسهلة الإدارة، ولا تؤذي أحداً أبداً، وتكلفة منخفضة جداً عند بناء نفس النوع من المحطات مراراً وتكراراً".

وقال شيلينبرغر إن هذا هو السبب وراء قيام الدول بإلقاء نظرة ثانية على الطاقة النووية. "ذلك لأن مصادر الطاقة المتجددة غير قادرة على أخذنا إلى حيث نريد أن نذهب. وتريد البلدان أن تكون خالية من الوقود الأحفوري".

السلامة النووية

ومع ذلك، فإن نقطة البيع هذه قد شابتها حوادث مثل جزيرة ثري مايل في الولايات المتحدة، وكارثة تشيرنوبيل في الاتحاد السوفييتي السابق (الآن في أوكرانيا)، ومؤخراً، انهيار محطة فوكوشيما دايتشي في اليابان، مما أثار مخاوف بشأن السلامة. من محطات الطاقة النووية.

وفي مقابلة على قناة "CNBC" الأسبوع الماضي، قال آدم فليك، مدير الأبحاث والتصنيفات والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في "Morningstar"، إن القلق الاجتماعي بشأن الطاقة النووية "يُساء فهمه إلى حد ما".

وفي حين لا يمكن نسيان مآسي تشيرنوبيل وفوكوشيما، فإن استخدام الطاقة النووية يعد من أكثر الطرق أماناً لإنتاج الطاقة، حتى مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تخزين النفايات النووية.

كما أن العديد من [مرافق التخزين] تتمتع بحماية عالية. إذ أنها محمية ضد الزلازل والأعاصير، سمها ما شئت. ولكن هناك سبب لعدم حدوث مأساة كبيرة أو قلق يتعلق بتخزين النفايات النووية، وفقاً لـ "فليك".

وقال شيلينبرغر: "بعد 12 عاماً من فوكوشيما، بدأنا نتحسن في تشغيل هذه المحطات. إنهم أكثر كفاءة، وأكثر أماناً، ولدينا تدريب أفضل".

مكلفة للغاية، وبطيئة للغاية

لذا، إذا كانت الطاقة النووية وسيلة مجربة ومثبتة وآمنة لتوليد الطاقة، فلماذا لا يتم اعتمادها على نطاق أوسع؟

قال فليك إن الأمر يتلخص في عامل رئيسي واحد: التكلفة.

"أعتقد أن أكبر مشكلة تتعلق بالطاقة النووية كانت في الواقع اقتصاديات التكلفة. إن بناء محطة نووية مقدماً أمر مكلف للغاية. هناك الكثير من التجاوزات، والكثير من التأخير. وأعتقد أنه بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى استثمار الأموال في هذا المجال، فإنهم بحاجة إلى العثور على لاعبين لديهم سجل حافل بالقدرة على بناء هذه القدرة.

كان تقرير صادر عن منظمة السلام الأخضر العالمية "Greenpeace" في مارس 2022 يشير إلى أنه إلى جانب الاهتمام الشائع بالسلامة النووية، فإن الطاقة النووية مكلفة للغاية وبطيئة جداً في النشر مقارنة بمصادر الطاقة المتجددة الأخرى.

وأشارت منظمة السلام الأخضر إلى أن بناء محطة للطاقة النووية يستغرق حوالي 10 سنوات، مضيفة أن "الوقت الإضافي الذي تستغرقه المحطات النووية في البناء له آثار كبيرة على الأهداف المناخية، حيث تستمر محطات الوقود الأحفوري الحالية في انبعاث ثاني أكسيد الكربون أثناء انتظار الاستبدال".

علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى أن استخراج اليورانيوم ونقله ومعالجته لا يخلو من انبعاثات الغازات الدفيئة أيضاً.

واعترفت منظمة السلام الأخضر بأن «محطات الطاقة النووية، في المجمل، تحقق نتائج مماثلة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية». ومع ذلك، يمكن تنفيذ طاقة الرياح والطاقة الشمسية بشكل أسرع بكثير وعلى نطاق أوسع بكثير، مما يحدث تأثيراً أسرع على انبعاثات الكربون والتحول إلى الطاقة النظيفة.

بدوره، قال المحلل النووي والناشط في حملة خالية من الأسلحة النووية في مؤسسة الحفظ الأسترالية، ديف سويني، إن الطاقة النووية هي "إلهاء" عن "الإجابة التي نحتاجها" - مثل مصادر الطاقة المتجددة وحلول تخزين الطاقة للتخفيف من عدم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف: "هذه هي الطريقة التي نحتاج إلى اتباعها، وهي إبقاء الأضواء مضاءة وعدادات غيغر منخفضة".